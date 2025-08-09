Каминг-аут дочери, тайная девушка и 'роман' с Яремчук: секреты личной жизни Александра Пономарева

Украинский певец Александр Пономарев, который сегодня, 9 августа, празднует 52-й день рождения, построил замечательную карьеру и не прекращает радовать поклонников своими талантливыми композициями. На сцене знаменитость всегда довольно откровенный и искренний, а вот свои сердечные дела старается держать за семью замками. И все же полностью оставлять личную жизнь частной ему не удается.

Видео дня

Так, например, известно, что названная дочь Пономарева строит отношения с девушкой, да и сам артист несколько лет назад закрутил роман с загадочной женщиной. OBOZ.UA расскажет интересные детали личной жизни исполнителя.

Каминг-аут приемной дочери

В июле прошлого года старшая дочь музыкального продюсера Елены Мозговой, Зоя, которая с детства росла под опекой бывшего избранника мамы Александра Пономарева, откровенно заявила, что находится в романтических отношениях со своей избранницей Юлией. Она поделилась фотографиями с любимой и призналась, что ей было довольно сложно рассказать о своей сексуальной ориентации и настоящих чувствах. Весной этого года пара обручилась.

Каминг-аут Зои Мозговой стал для исполнителя настоящей неожиданностью. Несмотря на то, что звезда воспитывал девушку как родную, не смог публично ее поддержать. Пономарев говорил: "Я не хочу это комментировать сейчас. Мне эта история не очень комфортна. Пусть каждый выбирает свой путь, у каждого своя дорога.

"Роман" с Марией Яремчук

Долгое время на просторах сети ходили слухи, якобы между Александром Пономаревым и дочерью легендарного Назария Яремчука разгорелись романтические чувства. Инсайдеры утверждали, что их отношения продолжаются много лет, а на фоне такой информации зародились предположения, что исполнительница беременна от старшего коллеги.

Со временем Александр Пономарев решил нарушить молчание относительно этой ситуации и заявил, что все подобные сплетни просто абсурдны. Однако все же на фоне скандала артисты породнились друг с другом.

"Пять лет Маричку не видел, а сколько услышал о себе нового! Я даже не знаю, как реагировать на это, потому что мне неудобно перед ее мужем. Более того, Маричка пригласила меня в крестные. Я крестным отцом стал ее ребенка. Вот такая история", – отмечал исполнитель.

Загадочная возлюбленная Пономарева

В начале этого года друг Александра Пономарева, ведущий Юрий Горбунов, шокировал фанатов исполнителя неожиданными подробностями его личной жизни. Шоумен рассказал, что певец уже более 10 лет находится в отношениях с возлюбленной, более того, тайно сыграл с ней свадьбу.

Сенсационное заявление товарища Пономарев прокомментировал только в августе. Звезда сообщил, что его сердце действительно уже давно не свободно, однако отношения с избранницей он еще не узаконивал.

"Официально я пока что не женат, поэтому получается, Юра Горбунов вам соврал. Но это ни о чем не говорит. Да, действительно, у меня есть отношения. Они длятся несколько лет. Да, я безгранично влюблен, причем всегда. Но моя личная жизнь пусть остается только моей. Я уже имел опыт распространения информации в предыдущих браках, теперь не хочу", – отмечал артист.

Однако все же Пономарев планирует в третий раз связать себя узами брака. Певец хочет отыграть свадьбу как только закончится война.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известно о личной жизни звезды "МастерШеф" Ольги Мартыновской.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!