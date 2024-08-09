Пономарев впервые прокомментировал слухи о том, что Яремчук родила ему сына

Украинский певец Александр Пономарев, который 9 августа отмечает 51-летие, впервые прокомментировал слухи о том, что коллега Мария Яремчук родила от него. Народный артист Украины назвал эти сплетни абсурдными, но рассекретил, что они все же породнились недавно.

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На фоне скандала певица пригласила Александра Пономарева стать крестным отцом ее сына. Исполнитель согласился, о чем рассказал в интервью ЖВЛ.

"Пять лет Маричку не видел, а сколько услышал о себе нового! Я даже не знаю, как реагировать на это, потому что мне неудобно перед мужем Марички", – прокомментировал слухи украинец.

Однако общественный резонанс все же сблизил старых друзей. Возможно, теперь они будут общаться почаще, ведь стали кумовьями.

"Более того, Маричка пригласила меня в крестные. Я крестным отцом стал ее ребенка. Вот такая история", – добавил артист.

Напомним, в начале мая сеть облетели видеодоказательства того, что Мария Яремчук ждет первенца.

Об изменениях в личной жизни она не сообщала. В сети предполагали, что отцом сына может быть Александр Пономарев, ведь, как утверждали инсайдеры, их роман начался 8 лет назад и якобы продолжается по сей день. Впервые артист официально подтвердил это в 2016 году, а в 2018 певица бросила карьеру.

Однако сама исполнительница опровергла эти слухи и заверила, что отец ее сына – совсем другой мужчина.

По случаю дня рождения Александра Пономарева OBOZ.UA показал, как выглядит он сейчас, и рассказал, чем занимается певец.

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