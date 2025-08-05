'Горбунов вам соврал': Пономарев дал редкий комментарий о загадочной возлюбленной и анонсировал свадьбу

Народный артист Украины Александр Пономарев почти не делится с поклонниками подробностями своей личной жизни, однако теперь все же решил признаться, что его сердце не свободно. Несколько лет певец находится в отношениях с любимой женщиной, но раскрывать ее имя или любую другую информацию пока не хочет.

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Стоит отметить, что внимание к личной жизни Пономарева стало более приковано после того, как его друг, телеведущий Юрий Горбунов рассказал, что исполнитель длительное время находится в браке с загадочной избранницей, а в целом их роман длится более 10 лет. Однако сам знаменитость опроверг эту информацию и отметил в комментарии для ТСН, что пока не узаконивал отношения с избранницей.

"Официально я пока что не женат, поэтому получается, Юра Горбунов вам соврал. Но это ни о чем не говорит. Да, действительно, у меня есть отношения. Они длятся несколько лет. Да, я безгранично влюблен, причем всегда. Но моя личная жизнь пусть остается только моей. Я уже имел опыт распространения информации в предыдущих браках, теперь не хочу", – поделился артист.

Однако в будущем Александр Пономарев все же планирует третий раз связать себя узами брака. Он анонсировал, что отыграет свадьбу как только в Украине наступит мир: "Жду окончания войны и женюсь сразу".

Напомним, что первой женой Александра Пономарева стала продюсер Елена Мозговая. Пара прожила в браке 10 лет. Они вместе воспитывали двоих детей – общую дочь Евгению и Зою, которая родилась в предыдущих отношениях Мозговой. Однако из-за супружеских измен брак знаменитостей скандально распался.

Второй женщиной, которая покорила сердце Пономарева, была студентка Виктория Мартынюк. Они прожили вместе 4,5 года, однако в 2011-м официально развелись. Во втором браке исполнитель стал отцом сына Александра.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Александр Пономарев прокомментировал слухи о том, что Мария Яремчук родила ему сына.

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