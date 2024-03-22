Во время своего визита в Северную Ирландию королева Камилла сообщила о состоянии здоровья короля Великобритании Чарльза III. После слухов о смерти монарха она одна отправилась в рабочую поездку, что могло начать новую волну паники у населения, но женщина объяснила, что именно в то время Его Величество проходит лечение.

Королева рассказала жителям Белфаста, что ее муж "чувствует себя очень хорошо", поэтому причин для волнения нет. Как сообщает Hello!, работница местного магазина Бренда Робб даже передала открытку и пожелала скорейшего выздоровления.

Когда королева Камилла получила презент, то сказала в ответ: "У него все очень хорошо. Он был очень разочарован, что не смог приехать".

В частности, Чарльз III регулярно читает письма от поклонников, поступающих в Букингемский дворец. После объявления рака у Его Величества, команда его корреспонденции получила более 7000 открыток со всего мира с пожеланием скорейшего выздоровления.

"Королю прислали подборку в его ежедневном красном ящике бумаг. Многие делятся собственным опытом борьбы с раком. Другие произносят хорошие пожелания и советы по скорейшему выздоровлению. Всем, кто удосужился написать, спасибо. Как Его Величество сказал: "Такие добрые мысли является наибольшим утешением и поддержкой", – говорилось в сообщении дворца.

Во время поездки королева Камилла посетила немало местных легендарных заведений, где пообщалась с жителями Белфаста. Впоследствии в замке Хиллсборо состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню поэзии под названием "Северная Ирландия: поэты и их место". Там королевская персона познакомилась с писателями и актерами и насладилась современным литературным искусством.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 марта в медиа распространилась информация о том, что король Чарльз III якобы умер. Впрочем, ни Букингемский дворец, ни ведущие британские СМИ этого не подтверждали. Как впоследствии стало известно, россияне снова запустили ИПСО, причину которого неизвестно. В случае внезапной смерти монарха, правительство имеет специальный секретный план под названием "Мост Менай". Операция продлится 10 дней, в которые входят ключевые события с похоронами, днями траура и передачей престола наследнику.

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