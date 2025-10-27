'Какие свидания?' Виталий Кличко ответил, кто занимает место в его сердце после развода

Мэр Киева Виталий Кличко, который развелся со своей женой-моделью и певицей Натальей в 2022 году, ответил на вопросы о личной жизни. По словам политика, в условиях войны он и не думает о свиданиях, а личные встречи ему назначают только с горожанами.

Видео дня

Бывший боксер, который развелся после 25 лет брака, отвечал на вопросы Натальи Тур. Ее интерес к личной жизни политика рассмешил и удивил его.

"Странный вопрос. Какие свидания? У меня есть прием граждан с утра до вечера, где ко мне обращаются с просьбами решить проблемы людей. Вот такие свидания у меня", – с юмором ответил политик.

Он подтвердил, что уже давно разведен, но свободным свое сердце назвать не может.

"Официально – сердце свободно, но оно занято делами, занято городом. И на сегодняшний день, если откровенно, на частную жизнь вообще нет времени", – поделился Виталий Кличко.

Напомним, брак Кличко с Натальей Егоровой длился 25 лет, пока они не приняли решение развестись. В 2022-м политик заявил:"Много лет – разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые и жизнь продолжается". Сейчас политик почти не комментирует отношения с бывшей.

Экс-возлюбленные впервые стали родителями в 2000 году, когда на свет появился их сын Егор-Даниэль. В 2002-м Егорова родила девочку Елизавету-Викторию, а еще через три года – мальчика Максима. О сыне мэр Киева также упомянул в интервью.

"Я был в командировке и позвонил сыну. Он прилетел на место событий, я обнимаю сына, говорю: "Сынок, мы с тобой не виделись два года". Он говорит: "Папа, ты просчитался. Уже три". К чему это пример? Потому что времени не хватает, очень большая нагрузка. И если откровенно, нам нужно преодолевать вызовы, а все остальное будет потом", – резюмировал Кличко.

