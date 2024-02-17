Бывшая жена Кличко стала 'моделью в лучшем возрасте' и показала первые профессиональные фото

Украинская певица Наталья Егорова, бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, отважилась на новый этап в жизни. В 49 лет она начала профессионально заниматься моделингом и рассказала, в чем преимущества "моделей в лучшем возрасте".

Наталья Кличко в Германии сделала студийные фотографии и показала их подписчикам в Instagram. Ранее украинка уже снималась, однако на время забросила это дело, чтобы посвятить себя воспитанию детей.

Сейчас бывшая Кличко решила "начать все заново" и призвала женщин не бояться перемен в любом возрасте.

"Вы всегда можете начать что-то новое и многого добиться. Женщины прекрасны в любом возрасте. Сегодня "модели лучшего возраста" очень нужны для многих продуктов. Особенно для классических и люксовых брендов. Взрослая женщина излучает доверие, она настоящая", – написала Наталья Егорова.

Она заверила, что не комплексует по возрасту, а ищет в нем преимущества. "Глаза взрослой женщины могут рассказывать истории, в них можно прочесть мудрость и жизненный опыт", – пояснила модель.

По ее словам, обновленный образ жизни – это подарок себе на день рождения. 26 февраля модели исполнится 50 лет.

Украинка приняла участие в студийной съемке в лаконичных, но в то же время соблазнительных образах.

Напомним, Виталий Кличко и Наталья Егорова поженились 26 апреля 1997 года, а во время брака у них родилось трое детей. О разрыве первым сообщил бывший боксер. Он также рассказал, что остался в хороших отношениях с экс-женой, а на решение развестись повлияли "разные интересы и разная жизнь". Подробнее – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, ранее певица прокомментировала развод с мужем. По словам Егоровой, решение расторгнуть брак было обоюдным и обдуманным.

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