Какие психологические проблемы есть у звездных мужчин и как они с ними борются: Педан, 'холостяк' и другие поделились опытом

Каждый год 10 октября во всех уголках планеты отмечают Всемирный день психического здоровья. Цель праздника – повысить осведомленность населения о ментальных расстройствах и создать все необходимые условия, чтобы сократить уровень их распространения.

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Сегодня, в условиях полномасштабной войны, граждане Украины подвергаются высокому риску психологических расстройств. Не исключение и звезды отечественного шоу-бизнеса, которые решились откровенно рассказать о своих ментальных проблемах и рассекретить способы отыскать внутреннюю гармонию. OBOZ.UA расскажет, чем поделились Жан Беленюк, Александр Терен, Александр Педан и Богдан Ядов на форуме "Ментальное здоровье мужчин в Украине".

Жан Беленюк

Трехкратный олимпийский медалист по греко-римской борьбе признался, что ему не раз приходилось сталкиваться с эмоциональным выгоранием во время соревнований. Политик вспоминает, что перед выходом на ринг испытывал постоянное давление.

"Без золота не возвращайся", – это слышат все готовящиеся к соревнованиям спортсмены. Поэтому этап эмоционального выгорания начинается еще до соревнований, ведь от нас ожидают достойных результатов и это большая ответственность, особенно когда ты готовишься на Олимпиаду. Тренер нас мотивирует ходить к психологу, но пока не у всех есть четкое понимание, зачем это нужно. Ведь спортсмены привыкли ориентироваться на свое физическое здоровье. Поэтому посещения психолога не очень активны, но есть тенденция к улучшению, и спортсмены начинают больше обращать внимание на свое ментальное здоровье", – поделился Жан Беленюк.

Александр "Терен"

Ветеран войны и главный герои 13 сезона реалити-шоу "Холостяк" рассказал, что научился переживать все свои эмоции, независимо от того, положительны они или отрицательны. По словам Александра "Терена" Будько, находясь в госпитале после ранения, он нашел интересное занятие, которое помогло ему справиться со сложным состоянием.

"Книги и спорт – это действительно те вещи, которые меня держат. Будучи еще даже в госпитале, первое что я начал делать – это читать, чтобы отвлекаться от своих фантомных и физических болей. И это держало меня в том хорошем настроении и давало мне понимание , что впереди у меня все удастся", – отметил общественный деятель, – "А если накопились эмоции, то включаю "Панду кунг-фу 3", чтобы пустить слезу".

Холостяк акцентировал внимание на том, что никогда не стоит стесняться начинать психотерапию. Если есть запрос – необходимо обращаться к специалисту.

Александр Педан

Популярный телеведущий порекомендовал украинцам обращать внимание на свое психологическое здоровье. По мнению шоумена, лучший способ соблюдать внутреннюю гармонию и сохранять жизненный баланс – никогда не останавливаться.

"Скажу так: чтобы выгребать, надо активно грести! Продолжайте работать, учитесь новому, не бросайте любимое хобби и всячески помогайте тем, кто в этом нуждается. Это даст ощущение полезности, а оно, в свою очередь, силы двигаться дальше", – поделился Александр Педан.

Кроме того, звезда раскрыл, что помогает ему справляться с жизненными перипетиями и тревожностью. По словам телеведущего, его "место силы" – семья.

Богдан Ядов

Знаменитый украинский спортсмен, чемпион Европы по дзюдо Богдан Ядов откровенно признался, что из-за проблем с тревожностью неоднократно упускал шансы достичь профессиональных вершин.

"Я "профукал" половину карьеры из-за того, что не мог справиться с волнением перед соревнованиями, а потом отойти от поражения. Пока тренеры и коллеги не посоветовали поработать с психологом. Я не воспринял серьезно, думал надо мной будут шутить друзья, но все же решился. И это был переломный момент в жизни и спортивной карьере", – рассказал спортсмен.

Богдан Ядов порекомендовал украинцам постоянно заботиться о своем ментальном здоровье, так же, как и о физическом.

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