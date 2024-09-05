'Какая же она космическая!' Тильда Свинтон снялась в невероятной фотосессии украинского фотографа

Известная британская киноактриса Тильда Свинтон, открыто поддерживающая украинский народ в войне с российскими захватчиками, снялась в новой фотосессии. Автором волшебных снимков стала украинка Яна Яцук.

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Фотографу удалось провести экспресс-фотосъемку с талантливой артисткой. Процесс занял всего 10 минут, рассказала Яцук на своей Instagram-странице. На свежих фотографиях Тильда позирует, стоя на причале в Венеции. Актрису, одетую в воздушное платье от Dior, окружают гондолы и вода. "Космический" вид звезды дополняет пейзаж сзади – "игрушечные" венецианские домики, расположенные вдоль бесконечной набережной канала.

Фотографии вызвали у фанатов Свинтон полный восторг. Украинцы тоже не обошли вниманием изощренные кадры:

"Какая же она космическая! Глаза невозможно отвести. И фотограф имеет стиль. Много "воздуха"

"Икона! Это произведение искусства"

"Легендарно"

"Так красиво, Яна"

"За десять минут вы создали настоящий рай".

В преддверии Тильда Свинтон и команда драматического фильма "Комната по соседству" представили премьеру на Венецианском кинофестивале. Лента испанского режиссера Педро Альмодовара получила рекордные овации от зрителей. Аплодисменты в зале не утихали в течение 18 минут. Детальнее – читайте здесь.

Свинтон выражала свою поддержку Украине еще с начала полномасштабной войны. Например, в сентябре 2022 года, на 79-м Венецианском кинофестивале, звезда вышла на публику с ярко-желтыми прядями и в голубой рубашке. На пресс-конференции свое решение знаменитость объяснила тем, что считает честью носить на себе один из цветов украинского флага. Подробности – в нашем материале.

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