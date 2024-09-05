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Леди Гага в причудливой шляпе затмила всех гостей Венецианского фестиваля: как выглядел фантастический образ звезды "Джокера". Фото

Анастасия Какун
Lady Oboz
2 минуты
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Леди Гага в причудливой шляпе затмила всех гостей Венецианского фестиваля: как выглядел фантастический образ звезды 'Джокера'. Фото

Каждый год на Венецианском кинофестивале традиционно появляются сотни звезд, поражающих поклонников своими изысканными аутфитами. На этот раз обладательницей одного из самых ярких образов стала американская поп-дива Леди Гага, ведь она, в отличие от большинства знаменитостей, сделала акцент не на элегантности, а эпатаже.

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38-летняя исполнительница выбрала не просто кутюрный лук, а смелый наряд со шляпой нетипичной формы. Фанаты певицы были в восторге от ее образа, отметив, что она походила на сказочную героиню.

Леди Гага в причудливой шляпе затмила всех гостей Венецианского фестиваля: как выглядел фантастический образ звезды "Джокера". Фото

На красной дорожке Венецианского кинофестиваля по случаю первопоказа художественного фильма "Джокер: Безумие на двоих", где Леди Гага сыграла одну из главных ролей, американка появилась в однотонном аутфите. Она традиционно придерживалась своего уникального стиля, выбрав черное платье с глубоким V-образным вырезом и объемной многослойной юбкой.

Леди Гага в причудливой шляпе затмила всех гостей Венецианского фестиваля: как выглядел фантастический образ звезды "Джокера". Фото

Акцентным элементом лука знаменитости стала необычная шляпа. Аксессуар, форма которого напоминает рога фантастического персонажа, создан из нежной кружевной ткани, придающей внешнему виду артистки изысканности.

Леди Гага в причудливой шляпе затмила всех гостей Венецианского фестиваля: как выглядел фантастический образ звезды "Джокера". Фото

Блондинистые волосы Леди Гага собрала в классический пучок. Яркую деталь образу исполнительница добавила с помощью темно-красной помады.

В сети ценители творчества поп-дивы восхищаются ее смелой одеждой:

"Она выглядит невероятно".

"Это просто потрясающе".

"Шляпа похожа на что-то из эпохи монстров, мне это так нравится".

Леди Гага в причудливой шляпе затмила всех гостей Венецианского фестиваля: как выглядел фантастический образ звезды "Джокера". Фото

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