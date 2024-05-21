От 1 до 9 выкидышей: Меган Маркл, Шэрон Стоун и другие звезды, пережившие потерю беременности

К сожалению, около 10–20 процентов беременностей заканчиваются выкидышем. Пары, пережившие травматический опыт, нередко умалчивают об этом и не обращаются за помощью. Они остаются с горем наедине... В последнее время тема перинатальных потерь все чаще звучит в медиа – о своем непростом пути к материнству рассказывают не только обычные женщины, но и звезды.

Одри Хепберн, Меган Маркл, Шэрон Стоун... Каждая из них поделилась собственным опытом, чтобы продемонстрировать, что эта проблема более распространена, чем кажется, и вдохновить других не сдаваться. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Одри Хепберн

Британская актриса Одри Хепберн в юности, после того как пережила Вторую мировую войну, твердо решила, что хочет родить как минимум двоих детей. Однако много лет этому препятствовали ее чрезмерная худоба и насыщенные графики. Результат – 5 выкидышей... Когда звезда фильма "Завтрак у Тиффани" взяла перерыв в съемках, это помогло восстановить силы, улучшить состояние здоровья – и подарить жизнь сыну Шону. Еще через 10 лет она стала мамой мальчика по имени Лука. На пике карьеры актриса бросила кинематограф, чтобы уделять как можно больше времени благотворительным проектам и воспитанию своих наследников.

2. Бейонсе

У американской исполнительницы в стиле R&B Бейонсе был один выкидыш. Так, когда она впервые забеременела, услышала сердцебиение, которое назвала "самой красивой музыкой, которую когда-либо слышала в жизни". Звезда уже успела вообразить, как будет выглядеть ее ребенок и какие имена ему подходили бы больше всего... К сожалению, через неделю во время обследования Бейонсе выяснила, что сердце ее малыша не бьется.

"Я уехала в студию, и написала песню под названием Heartbeat. Это была лучшая форма терапии для меня, потому что это было самое печальное из того, что я когда-либо проходила", – сказала певица в своем документальном фильме Life Is But a Dream (2013). Позже королева R&B все же стала мамой троих детей: в 2012-м родила дочь Блю Айви, а в 2017-м – близнецов Сера и Руми.

3. Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, жена принца Гарри, в июле 2020-го пережила потерю беременности, когда ее сыну Арчи исполнился год. В декабре того же года она обнародовала свою историю в эссе, которое написала для The New York Times. Там рассказала, что почувствовала острые судороги, когда меняла подгузник Арчи. "Я упала на пол с сыном на руках, напевая колыбельную, чтобы мы оба успокоились... Я знала, что теряю своего ребенка (неродившегося. – Ред.), когда сжимала руками первенца... Потеря ребенка – значит перенести невыносимое горе. Это случается часто, но мало кто об этом говорит", – написала Меган Маркл.

Прошло несколько месяцев – и герцогиня снова забеременела. В июне 2021 года она подарила жизнь девочке, которую назвала Лилибет.

4. Шэрон Стоун

У американской актрисы Шэрон Стоун было 9 выкидышей. Звезда "Основного инстинкта" поделилась своим опытом после того, как Верховный суд США вернул законодательным органам штатов полномочия регулировать аборты (это ставит под угрозу жизнь и безопасность бессчетного количества женщин!). "У нас, женщин, нет форума, чтобы обсудить глубину этой потери... Я потеряла девять детей. Это не пустяк ни физически, ни эмоционально. Однако мы вынуждены терпеть это в одиночестве и с какими-то ощущениями неудачи", – сказала звезда в комментарии к Instagram-публикации издания People.

После девяти выкидышей Шэрон приняла решение усыновить троих мальчиков – Роана, Квинна и Лейрда.

5. Брук Шилдс

В 2001 году актриса и модель Брук Шилдс вышла замуж за сценариста Криса Хенчи. У звезды никак не получалось забеременеть. В конце концов она попробовала искусственное оплодотворение (ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение). Ей удалось зачать ребенка, однако через три месяца все закончилось выкидышем...

"Мы были полностью разбиты... До того я думала, что все получится. Я действительно была готова родить ребенка... Я сказала себе, что это (беременность. – Ред.) вышло один раз, и это может выйти снова", – сказала Брук в одном из интервью. И не ошиблась! В 2003 году звезда смогла родить дочь Роуэн, а в 2006-м – еще одну девочку, которую назвала Грир.

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