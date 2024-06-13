Как выглядели Маша Ефросинина, Злата Огневич и Анита Луценко с длинными волосами. Фото тогда и сейчас

Украинские знаменитости нечасто кардинально меняют имидж, но когда все же решаются на это – делают новый стиль, стрижку или макияж своей визитной карточкой. К примеру, каре есть не у многих звезд украинского шоу-бизнеса, но те, кто состригли длинные пряди, тщательно за ними ухаживают.

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К короткой стрижке они пришли с возрастом и не жалеют о своем решении. OBOZ.UA покажет популярных украинских медийщиков, когда-то укладывавших длинные локоны, а теперь подчеркивающих свои черты объемным каре.

До мая 2020 года телеведущая Маша Ефросинина появлялась в блоге и на экране с длинными черными волосами, которые укладывали в разные прически. Позже звезда решила не только постричься короче, но и обновить прическу челкой.

С тех пор Маша Ефросинина ухаживает за удлиненным каре, которое может оставить пушистым или уложить в легкие локоны.

Певица Злата Огневич относительно недавно обновила имидж, попрощавшись с длинной шевелюрой. Своих подписчиков артистка заверила, что очень довольна этим решением и не желает снова отращивать длину. С короткой стрижкой Огневич выглядит изысканно и элегантно.

Другая известная украинка с каре – тренер Анита Луценко, которая запомнилась этой стрижкой еще 10 лет назад. У спортсменки была самая короткая прическа, однако со временем она решила отрастить волосы, а вернулась к старому стилю только в мае этого года.

Ранее OBOZ.UA писал, что участвовавшая в популярном кулинарном шоу "МастерШеф" блогерша Даша Евтух показала архивные фото с того периода своей жизни. Подписчиков звезды поразила ее стильная прическа.

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