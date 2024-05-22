Анита Луценко вернулась к любимой прическе 10-летней давности. Фото до и после

Известный украинский тренер Анита Луценко решилась на изменения в имидже, а точнее – на возвращение к старой прическе, с которой работала на ТВ 10 лет назад. Спортсменка сделала свое фирменное каре.

До этого она отрастила волосы ниже плеч, но решила отрезать их, несколько изменив оттенок. Видео перевоплощения появилось в ее Instagram.

С каре Анита Луценко работала на телевидении, ездила в один из храмов Таиланда, где молчала 21 день, снималась для журналов и т.д. Именно поэтому на пике карьеры тренер запомнился с этой прической.

Со временем звезда изменяла длину и цвет волос, но наконец вернулась к блонду. Сейчас она предпочитает холодную тонировку, хотя до этого оттенок прядей Аниты Луценко был теплым.

Она сделала многослойную стрижку с удлиненной челкой, которая придала волосам объем. У корней тренера мастер сделал плавный переход из темного в светлый цвет, чтобы отрастание было менее заметным.

Подписчики знаменитости оценили ее перевоплощение и поделились своим мнением под видео.

К слову, Анита Луценко часто экспериментировала со стрижкой. Однажды она почти полностью состригла пряди. Больше об этом – читайте по ссылке.

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