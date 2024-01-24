Психанула. Злата Огневич отрезала длинные волосы и сделала каре

Украинская певица Злата Огневич поразила подписчиков сменой имиджа. Артистка обрезала свои длинные волосы, сделав стильное каре.

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Результатом перевоплощения звезда поделилась в Insta-stories. Огневич рассказала, что время от времени ей хочется перемен. Обычно это связано с личной жизнью или творчеством.

До смены образа знаменитость имела темные волосы длиной ниже лопаток. На новом снимке певица покрасовалась объемной короткой прической по плечи. Держать интригу артистка долго не стала, показав в соцсети фото "до" и "после".

Это не первый раз, когда Огневич решается кардинально изменить внешний вид. В 2020 году звезда удивила фанатов, обрезав каре и покрасившись в блонд.

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