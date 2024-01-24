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Психанула. Злата Огневич отрезала длинные волосы и сделала каре

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
1 минута
477
Психанула. Злата Огневич отрезала длинные волосы и сделала каре

Украинская певица Злата Огневич поразила подписчиков сменой имиджа. Артистка обрезала свои длинные волосы, сделав стильное каре.

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Результатом перевоплощения звезда поделилась в Insta-stories. Огневич рассказала, что время от времени ей хочется перемен. Обычно это связано с личной жизнью или творчеством.

Психанула. Злата Огневич отрезала длинные волосы и сделала каре

До смены образа знаменитость имела темные волосы длиной ниже лопаток. На новом снимке певица покрасовалась объемной короткой прической по плечи. Держать интригу артистка долго не стала, показав в соцсети фото "до" и "после".

Психанула. Злата Огневич отрезала длинные волосы и сделала каре

Это не первый раз, когда Огневич решается кардинально изменить внешний вид. В 2020 году звезда удивила фанатов, обрезав каре и покрасившись в блонд.

Психанула. Злата Огневич отрезала длинные волосы и сделала каре

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