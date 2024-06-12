'Без челки лучше!' Даша Евтух показала себя три года назад и восхитила сеть

Украинская блогерша Даша Евтух, которая участвовала в популярном кулинарном шоу "МастерШеф", показала архивные фото с того периода своей жизни. Она снималась в 11 сезоне телепрограммы в 2021 году, но тогда не смогла победить в сражении профессионалов.

На время участия в шоу ей создавали нюдовый макияж со стрелками и прическу. На фото, которые блогерша опубликовала в Instagram, она красовалась перед камерами с элегантными стрелками и укладкой. Что интересно, на снимках ей специально "подняли" челку и показали обнаженный лоб, и это невероятно порадовало подписчиков.

"Нашла свои старые фотки. 2021 год. Это я на съемках проекта "МастерШеф". Видите ли вы во мне какие-то изменения за эти годы и, если так, то какие?" – поинтересовалась она у фанатов.

В комментариях многие указали, что на самом деле отсутствие челки Евтух больше подходит:

"Ох, как красиво без челки, такое личико открытое и красивое. Очень подходит такая прическа".

"Без челки Вам лучше".

"Такая красивая. Очень подходит такая прическа".

"Без челки очень красиво".

"Без челки выглядишь, как королева".

Однако были и те, кто отметил, что наибольшее изменение они замечают в том, что блогерша стала мамой. К слову, в конце мая Даша Евтух родила дочь, которую назвали Фемидой. Имя ассоциируется с древнегреческой богиней права и справедливости.

Как известно, пара объявила о помолвке в апреле прошлого года. Свадьбу влюбленные отпраздновали в канун Дня Независимости. Избранник Евтух Александр Глазов – депутат райсовета и полтавский бизнесмен.

Ранее OBOZ.UA писал, что Даша Евтух показала, как выглядит ее тело после кесарева сечения. Блогерша рассказала о своем опыте родов.

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