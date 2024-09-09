Как выглядели бы сейчас Леся Украинка, Тарас Шевченко и Владимир Сосюра: нейросеть оживила легендарных украинских фигур
В сети показали, как могли бы выглядеть известные украинские фигуры, если бы они сейчас были живы. Их удалось "подвигать" с помощью искусственного интеллекта.
Это сделала блогер-эксперт по ИИ, по имени Алла, в Instagram. Для своего эксперимента она выбрала портреты пяти исторических личностей и "сложить все пазлы", чтобы можно было создать почти идеальную картинку. Ко вниманию женщина взяла Лесю Украинку, Владимира Сосюру, Тараса Шевченко, Роксолана и Богдана Хмельницкого.
"Немного магии от нейросетей и легенды оживают. Это был интересный и увлекательный эксперимент. Необходимо было сложить все пазлы, чтобы увидеть, как известные личности возвращаются к нам из глубин истории", – описала она.
Леся Украинка на видео достала рукописи и начала их читать, Владимир Сосюра надел очки, Тарас Шевченко поздоровался с украинцами, помахав рукой, Роксолана только показала лицо и улыбнулась, а Богдан Хмельницкий поднял булаву, словно призывая к бою.
Подобный эксперимент поразил сеть. Однако многие отметили, что больше им импонировала Леся Украинка.
- "Леся и Тарас топ вышли".
- "Все крутые, но Леся Украинка – вау".
- "Аж скупая слеза потекла. Это прямо в самое сердечко".
- "Ох, Леся Украинская красавица, а Шевченко, как Рембо, крут".
- "Представьте, совсем скоро мы сможем смотреть фильмы, где герои украинской нации исполняют главные роли. Мы сможем увидеть как Лесе Украинке было тяжело, как Тарас Шевченко выкупил себя из рабства своими картинами".
- "Блин, хорошо получилось, будто живые, смотрел раз 5".
- Богдан Хмельницкий и Леся – просто [огонь]".
Ранее OBOZ.UA писал, что в сети появилась очищенная запись голоса Леси Украинки. Она в 1908 году напевала фольклорную мелодию, но намеренно повредила готовую работу.
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