Как выглядели бы сейчас Леся Украинка, Тарас Шевченко и Владимир Сосюра: нейросеть оживила легендарных украинских фигур

В сети показали, как могли бы выглядеть известные украинские фигуры, если бы они сейчас были живы. Их удалось "подвигать" с помощью искусственного интеллекта.

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Это сделала блогер-эксперт по ИИ, по имени Алла, в Instagram. Для своего эксперимента она выбрала портреты пяти исторических личностей и "сложить все пазлы", чтобы можно было создать почти идеальную картинку. Ко вниманию женщина взяла Лесю Украинку, Владимира Сосюру, Тараса Шевченко, Роксолана и Богдана Хмельницкого.

"Немного магии от нейросетей и легенды оживают. Это был интересный и увлекательный эксперимент. Необходимо было сложить все пазлы, чтобы увидеть, как известные личности возвращаются к нам из глубин истории", – описала она.

Леся Украинка на видео достала рукописи и начала их читать, Владимир Сосюра надел очки, Тарас Шевченко поздоровался с украинцами, помахав рукой, Роксолана только показала лицо и улыбнулась, а Богдан Хмельницкий поднял булаву, словно призывая к бою.

Подобный эксперимент поразил сеть. Однако многие отметили, что больше им импонировала Леся Украинка.

"Леся и Тарас топ вышли".

"Все крутые, но Леся Украинка – вау".

"Аж скупая слеза потекла. Это прямо в самое сердечко".

"Ох, Леся Украинская красавица, а Шевченко, как Рембо, крут".

"Представьте, совсем скоро мы сможем смотреть фильмы, где герои украинской нации исполняют главные роли. Мы сможем увидеть как Лесе Украинке было тяжело, как Тарас Шевченко выкупил себя из рабства своими картинами".

"Блин, хорошо получилось, будто живые, смотрел раз 5".

Богдан Хмельницкий и Леся – просто [огонь]".

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети появилась очищенная запись голоса Леси Украинки. Она в 1908 году напевала фольклорную мелодию, но намеренно повредила готовую работу.

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