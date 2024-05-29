Как звучал голос Леси Украинки: запись пения легендарной поэтессы 1908 года покорила сеть

Украинская поэтесса Леся Украинка была не только известной феминисткой и писательницей, но и собирательницей фольклора, мелодии чего часто напевала. Одна из записей хранилась более века и существует до сих пор с 1908 года, благодаря чему можно услышать, какой голос имела культурная деятельница.

В этом деле ей помогал фонограф Томаса Эдисона – первый прибор для записи и воспроизведения звука. Как отмечает культурная блогерша София Безверхая (krapka.krapka), единственная запись голоса Леси Украины была пробной перед началом запечатления десятка песен на специальный металлический барабан.

Фонограф состоял из металлической трубы и провощенного валика, запись звука на которой создавалась благодаря игле. С помощью этого устройства поэтесса записала песню "Ой, заїхав козак та з Україноньки, одмовив дівчину та й од родиноньки…"

Что интересно, чуть сбитый звук был следствием сознательного повреждения валика Лесей Украинкой.

"Леся специально повредила валик с собственной песней иглой, чтобы его не услышали", – сообщила София Безверхая.

Историк Александр Алферов уверяет, что пение действительно было пробным, ведь на самом валике было указано писательницей "проба валька", а следующие два музыкальных произведения приписали Гончаренко – кобзарю, голос которого должны были записывать.

"Голос был записан, а потом сама Леся Украинка, написавшая "пробу валька", зачеркнула его, чтобы на него не обращали внимание. И комментируя этот факт, она пишет Филарету Колесси [один из организаторов записи фольклора] следующее: "Проба № 10 не принадлежит Гончаренко и не суть важно. Это пробованное качество валька". Гончаренко – это как раз тот, кто был кобзарем, которого записала Леся Украинка и ее муж", – рассказал Алферов.

Видео Софии Безверхи опубликовали в Instagram ТСН, где в комментариях украинцы высказали свое мнение по поводу звукозаписи:

"Я извиняюсь, но как будто из фильма ужасов. Голос красивый, но звук".

"Я в шоке. Но это ну просто невероятно".

"Голос очень красивый".

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