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Как выглядел самый высокий человек в мире с ростом 272 см и почему Роберт Вадлоу так мало прожил. Фото и видео

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
3 минуты
282
Как выглядел самый высокий человек в мире с ростом 272 см и почему Роберт Вадлоу так мало прожил. Фото и видео

22 февраля свой день рождения отмечал бы американец Роберт Вадлоу – самый высокий человек в мире. Однако число 22 символизировало не только день, когда он появился на свет, но и возраст, когда трагическая смерть постигла юношу.

По данным Книги рекордов Гиннеса, его рост достигал 272 см. Несмотря на то, что Вадлоу родился с виду здоровым ребенком, с годами он начал расти с потрясающей скоростью.

Рекордсмен появился на свет 22 февраля 1918 года. В пятилетнем возрасте мальчик был ростом 163 см. Вадлоу пришлось носить одежду для 17-летних подростков.

Как выглядел самый высокий человек в мире с ростом 272 см и почему Роберт Вадлоу так мало прожил. Фото и видео

В девять лет будущий великан перерос своего отца, достигнув роста 180 см. Когда большинство детей еще носили на руках взрослые, Роберт смог поднять своего отца по лестнице их семейного дома.

Как выглядел самый высокий человек в мире с ростом 272 см и почему Роберт Вадлоу так мало прожил. Фото и видео

В 12 лет Вадлоу узнал свой диагноз – гипофизарный гигантизм, что и стало причиной его невероятного роста. Медицинские проблемы юноши только усугубились в процессе взросления. Однако в детстве он старался не отличаться от своих ровесников, занимаясь той же деятельностью, что и другие подростки.

Как выглядел самый высокий человек в мире с ростом 272 см и почему Роберт Вадлоу так мало прожил. Фото и видео

Например, он стал бойскаутом в возрасте 13 лет и имел индивидуальную форму, палатку и спальный мешок. К слову, Роберт потреблял в пять раз больше пищи, чем его сверстники. Вадлоу был самым старшим из пяти детей: на фото рекордсмен на своем 17-м дне рождения с двумя младшими братьями.

Как выглядел самый высокий человек в мире с ростом 272 см и почему Роберт Вадлоу так мало прожил. Фото и видео

В 1936 году он отправился в турне с очень популярным цирком Ringling Brother Circus, благодаря которому великан приобрел всемирную известность. Когда в интервью на радио спросили раздражает ли Вадлоу, что люди пялятся на него, он спокойно ответил: "Нет, я просто не замечаю их".

Как выглядел самый высокий человек в мире с ростом 272 см и почему Роберт Вадлоу так мало прожил. Фото и видео

Тихий, скромный мужчина спокойно воспринял свой новоиспеченный статус знаменитости и использовал его, чтобы зарабатывать деньги на публичных выступлениях.

Как выглядел самый высокий человек в мире с ростом 272 см и почему Роберт Вадлоу так мало прожил. Фото и видео

В 1937 году, отпраздновав 19-летие, Роберт Вадлоу стал самым высоким человеком в мире с ростом 272 см. Однако из-за своей особенности рекордсмен имел проблемы с ногами: ему было трудно передвигаться, поэтому он пользовался тростью и специальными фиксаторами.

Как выглядел самый высокий человек в мире с ростом 272 см и почему Роберт Вадлоу так мало прожил. Фото и видео

Именно ноги Роберта стали причиной его преждевременной смерти в возрасте всего 22-х лет. Он умер в 1:30 ночи 15 июля 1940 года в гостинице в Манисте, штат Мичиган, в результате септического пузыря на правой лодыжке, вызванной инфекцией, попавшей в организм через фиксатор. С тех пор и по сей день – никому не удалось побить рекорд Вадлоу.

Как выглядел самый высокий человек в мире с ростом 272 см и почему Роберт Вадлоу так мало прожил. Фото и видео

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