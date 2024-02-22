Как выглядел самый высокий человек в мире с ростом 272 см и почему Роберт Вадлоу так мало прожил. Фото и видео

22 февраля свой день рождения отмечал бы американец Роберт Вадлоу – самый высокий человек в мире. Однако число 22 символизировало не только день, когда он появился на свет, но и возраст, когда трагическая смерть постигла юношу.

По данным Книги рекордов Гиннеса, его рост достигал 272 см. Несмотря на то, что Вадлоу родился с виду здоровым ребенком, с годами он начал расти с потрясающей скоростью.

Рекордсмен появился на свет 22 февраля 1918 года. В пятилетнем возрасте мальчик был ростом 163 см. Вадлоу пришлось носить одежду для 17-летних подростков.

В девять лет будущий великан перерос своего отца, достигнув роста 180 см. Когда большинство детей еще носили на руках взрослые, Роберт смог поднять своего отца по лестнице их семейного дома.

В 12 лет Вадлоу узнал свой диагноз – гипофизарный гигантизм, что и стало причиной его невероятного роста. Медицинские проблемы юноши только усугубились в процессе взросления. Однако в детстве он старался не отличаться от своих ровесников, занимаясь той же деятельностью, что и другие подростки.

Например, он стал бойскаутом в возрасте 13 лет и имел индивидуальную форму, палатку и спальный мешок. К слову, Роберт потреблял в пять раз больше пищи, чем его сверстники. Вадлоу был самым старшим из пяти детей: на фото рекордсмен на своем 17-м дне рождения с двумя младшими братьями.

В 1936 году он отправился в турне с очень популярным цирком Ringling Brother Circus, благодаря которому великан приобрел всемирную известность. Когда в интервью на радио спросили раздражает ли Вадлоу, что люди пялятся на него, он спокойно ответил: "Нет, я просто не замечаю их".

Тихий, скромный мужчина спокойно воспринял свой новоиспеченный статус знаменитости и использовал его, чтобы зарабатывать деньги на публичных выступлениях.

В 1937 году, отпраздновав 19-летие, Роберт Вадлоу стал самым высоким человеком в мире с ростом 272 см. Однако из-за своей особенности рекордсмен имел проблемы с ногами: ему было трудно передвигаться, поэтому он пользовался тростью и специальными фиксаторами.

Именно ноги Роберта стали причиной его преждевременной смерти в возрасте всего 22-х лет. Он умер в 1:30 ночи 15 июля 1940 года в гостинице в Манисте, штат Мичиган, в результате септического пузыря на правой лодыжке, вызванной инфекцией, попавшей в организм через фиксатор. С тех пор и по сей день – никому не удалось побить рекорд Вадлоу.

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