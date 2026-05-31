'Как тебя не любить!' Пианист-виртуоз Евгений Хмара спустил белый рояль в метро и поразил живым исполнением гимна Киева. Видео

Ко Дню Киева известный украинский пианист-виртуоз ЕвгенийХмара подготовил для горожан особый музыкальный подарок. Музыкант спустил свой известный белый рояль в киевский метрополитен и прямо на путях тоннеля исполнил легендарную композицию "Як тебе не любити, Києве мій".

Необычный перформанс состоялся в одном из тоннелей столичной подземки. На опубликованном в Instagram видео Хмара играет на белом рояле прямо посреди рельсов, а аккомпанирует ему один из самых известных барабанщиков Украины Александр Селезнев.

Интересно, что ритм песни Селезнев отбивал на "джавелине", превратив военное оружие в элемент музыкального перформанса.

"Как Тебя не любить, Киев мой" в тоннеле киевского метрополитена на белом рояле и "джавелине". Наша столица. Наше сердце. Наш центр силы, свободы и истории. Киев, с Днем рождения!" – подписал публикацию Евгений Хмара.

Видео уже вызвало волну восторженных отзывов от подписчиков Евгения Хмары. Пользователи особо отмечали символизм выбранной локации:

"Браво! Локация действительно актуальная и трогательная. Пусть всегда звучит красивая украинская музыка, песня, язык. И пусть живет и процветает наша мирная Украина!"

"Удивительное исполнение и звучание! С Днем Киева!"

"Локация – огонь! Это такой символизм и так мощно! Потому что украинский народ ничто и никто не сломает".

Как OBOZ.UA писал, ранее Евгений Хмара играл на белом рояле прямо в поезде Киев – Львов и устроил импровизированный концерт. Неожиданное музыкальное шоу стало приятным сюрпризом для пассажиров.

