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Как "Спіймати Кайдаша". Тарас Цымбалюк назвал книгу об украинском селе, которая очень его поразила

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
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Как 'Спіймати Кайдаша'. Тарас Цымбалюк назвал книгу об украинском селе, которая очень его поразила

Украинский актер Тарас Цымбалюк, сыгравший Карпа в "Спіймати Кайдаша", порекомендовал книгу, которая погрузит в эстетику села со всеми его перипетиями, – "Юпак" Сергея Лещенко Saigon (Сайгона). Она невероятно поразила актера, поэтому он призвал прочесть рекомендованную литературу.

Тарас Цымбалюк выбрал эту книгу из-за того, что она несколько сходна с мотивами легендарного сериала "Спіймати Кайдаша". В Instagram Цымбалюк объяснил, что получил удовольствие от использованных автором диалектов, замысла, бездушного главного героя и яркого описания "глухой, забытой деревни в степи, где никто не свой, кроме своих…"

Как "Спіймати Кайдаша". Тарас Цымбалюк назвал книгу об украинском селе, которая очень его поразила

"Если вам был близок сериал "Спіймати Кайдаша", если ваша жизнь как-то переплетена с селом, то вы просто не имеете права пройти мимо этой невероятной истории! Какой же язык, люди добрые... Диалект прямо из уст рядовых туземских людей... Я не фанат популяризации суржика, Даже не так: суржик должен сопоставляться с замыслом. Он должен быть оправдан. Как здесь, например, в романе Сайгона", – рассказал Цымбалюк.

Он объяснил, что благодаря яркому и реалистическому описанию украинского села удалось окунуться в воспоминания, ведь все упомянутое было знакомым: "Доступность и подлинность всего написанного сразу хватает. Потому что оно наше. Оно написано из нашего – родного, пережитого…"

Как "Спіймати Кайдаша". Тарас Цымбалюк назвал книгу об украинском селе, которая очень его поразила

Вспомнил Цымбалюк и мировую награду "Юпака". Книга стала победителем премии "Книга года BBC 2020" в категории "Художественная литература". Стоит отметить, что награду получил именно украинский перевод оригинального произведения, которое Лещенко изначально издал на русском.

"Это, кстати, тот случай, когда неопытность автора стала его заметным козырем, и на выходе имеем аутентичное письмо, и какую-то новую структуру построения прозы. Поэтому, ненапрасно мировые критики должны были оценить "Юпак". Трагикомизм книги не даст устать. Все на грани. Интенсивно и гармонично. Все истории или главы все равно скрупулезно сильны! Роман "проглатывается" за день-два. Я кайфонул, народ… Одна из топ-книг моего нынешнего читательского года", – отметил артист.

Как "Спіймати Кайдаша". Тарас Цымбалюк назвал книгу об украинском селе, которая очень его поразила

Сергей Сайгон издал книгу в 2020 году, но в то время она не получила безумной популярности среди книголюбов. В то время на свет появилась украиноязычная версия в переводе Виктории Назаренко.

К слову, с 2015 года автор "Юпака" сражается на фронте против россиян. Сначала он некоторое время отслужил в АТО. Через 5 лет ветеран стал членом и советником по внутренней безопасности политической партии общественной организации "Демсокира". Уже с началом полномасштабного вторжения Сайгон вернулся в армию и стал инструктором по боевому контакту.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тарас Цымбалюк называл один из самых лучших автобиографических романов, которые ему приходилось читать. Его написал украинский автор.

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