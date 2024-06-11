Как 'Спіймати Кайдаша'. Тарас Цымбалюк назвал книгу об украинском селе, которая очень его поразила

Украинский актер Тарас Цымбалюк, сыгравший Карпа в "Спіймати Кайдаша", порекомендовал книгу, которая погрузит в эстетику села со всеми его перипетиями, – "Юпак" Сергея Лещенко Saigon (Сайгона). Она невероятно поразила актера, поэтому он призвал прочесть рекомендованную литературу.

Тарас Цымбалюк выбрал эту книгу из-за того, что она несколько сходна с мотивами легендарного сериала "Спіймати Кайдаша". В Instagram Цымбалюк объяснил, что получил удовольствие от использованных автором диалектов, замысла, бездушного главного героя и яркого описания "глухой, забытой деревни в степи, где никто не свой, кроме своих…"

"Если вам был близок сериал "Спіймати Кайдаша", если ваша жизнь как-то переплетена с селом, то вы просто не имеете права пройти мимо этой невероятной истории! Какой же язык, люди добрые... Диалект прямо из уст рядовых туземских людей... Я не фанат популяризации суржика, Даже не так: суржик должен сопоставляться с замыслом. Он должен быть оправдан. Как здесь, например, в романе Сайгона", – рассказал Цымбалюк.

Он объяснил, что благодаря яркому и реалистическому описанию украинского села удалось окунуться в воспоминания, ведь все упомянутое было знакомым: "Доступность и подлинность всего написанного сразу хватает. Потому что оно наше. Оно написано из нашего – родного, пережитого…"

Вспомнил Цымбалюк и мировую награду "Юпака". Книга стала победителем премии "Книга года BBC 2020" в категории "Художественная литература". Стоит отметить, что награду получил именно украинский перевод оригинального произведения, которое Лещенко изначально издал на русском.

"Это, кстати, тот случай, когда неопытность автора стала его заметным козырем, и на выходе имеем аутентичное письмо, и какую-то новую структуру построения прозы. Поэтому, ненапрасно мировые критики должны были оценить "Юпак". Трагикомизм книги не даст устать. Все на грани. Интенсивно и гармонично. Все истории или главы все равно скрупулезно сильны! Роман "проглатывается" за день-два. Я кайфонул, народ… Одна из топ-книг моего нынешнего читательского года", – отметил артист.

Сергей Сайгон издал книгу в 2020 году, но в то время она не получила безумной популярности среди книголюбов. В то время на свет появилась украиноязычная версия в переводе Виктории Назаренко.

К слову, с 2015 года автор "Юпака" сражается на фронте против россиян. Сначала он некоторое время отслужил в АТО. Через 5 лет ветеран стал членом и советником по внутренней безопасности политической партии общественной организации "Демсокира". Уже с началом полномасштабного вторжения Сайгон вернулся в армию и стал инструктором по боевому контакту.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тарас Цымбалюк называл один из самых лучших автобиографических романов, которые ему приходилось читать. Его написал украинский автор.

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