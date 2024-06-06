Тарас Цымбалюк назвал один из лучших автобиографических романов, которые он когда-либо читал: хохотал вслух

Украина богата большим количеством талантливых писателей, чьи работы никогда не уступали иностранным. Известный актер театра и кино Тарас Цымбалюк рассказал об одном из лучших автобиографических романов, заставившем его посмеяться от души.

На его странице в Instagram появился пост, посвященный произведению Юрия Винничука "Груши в тесте". Артист убежден, что люди, пережившие "яркое" студенчество, получат особое удовольствие от прочтения.

В автобиографическом романе писатель мастерски описал жизнь юношей, стремящихся к веселой и насыщенной жизни.

"Эта книга о любви к самому ценному, что есть в жизни молодого человека: тяга к девушкам, к приключениям, любовь к любимому делу… о любви к жизни… конечно, немного алкоголя и черного юмора… и об единомышленниках вокруг", – написал Тарас Цымбалюк .

Актер подметил, что в произведении упоминается тонкая тема влияния Советского Союза на территории Западной Украины. Однако ее присутствие почти незаметно, из-за большой концентрации удачно подобранного юмора, иногда и не очень целомудренного: "Ведь если интим был пикантный, то зачем уберегать читателя от него? Почему бы его таким не передать? Обожаю, когда затрагивают экстравагантной искренностью, касающейся незабываемых историй…".

Больше всего артиста поразило умение Юрия Винничука "играть" со словами. Он признался, что некоторые сравнения и аллегории заставляли его хохотать вслух.

Для Тараса Цымбалюка воспоминания стали фундаментальным фактором сознания. Актер искренне считает, что необходимо проживать интересно каждый день: "Это факт: яркая история сегодня – кайф! Воспоминание об этой истории через 10 лет – кайф тройной!".

Артист гордится, что одна из лучших, по его мнению, книг написана украинским автором, а не американским стендап-комиком, как может показаться на первый взгляд.

"Потому что уже надоели эти клише: если наше, то оно должно быть хуже, чем где-то там", – поделился мнением Тарас Цымбалюк.

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