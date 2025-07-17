Как сейчас живет Виктор Ющенко, почему его внук вернулся в Киев из-за границы и чем занимается внучка, которая проиграла на 'Голосе страны'

Третий президент Украины Виктор Ющенко не слишком часто делится с общественностью деталями своей жизни, однако его дочь, дизайнер Виталина Ющенко, раскрыла несколько интересных фактов об отце. По ее словам, государственный деятель пытается держать себя в хорошей форме, поэтому каждый день просыпается очень рано, а первая вещь, которую он делает, это кормит котов.

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Решила дизайнер приоткрыть завесу жизни и других членов своей семьи в интервью интернет-изданию "Гордон". Так, например, Виталина Ющенко рассказала, что ее сын Виктор вернулся из-за границы в Киев, чтобы получать высшее образование на Родине, а вот старшая дочь Доменика пытается найти себя после поражения на талант-шоу "Голос страны".

Как сейчас живет Виктор Ющенко

Сейчас третьему президенту Украины 71 год, однако, несмотря на свой возраст, он прекрасно выглядит. Как объяснила дочь политика, это благодаря тому, что отец ведет довольно активный образ жизни.

"Он встает в 5:00. Кормит всех своих котов, их у него, я не знаю, или 16 или сколько штук. Но они все же переселенцы. Всех накормит, а потом идет на стройку, и пока время позволяет, он на стройке. Потом переодевается – на работу, потом с работы – к девочкам своим. Это у него пчелы. Если между всем этим успеешь к нему попасть – это хорошо, а если нет – надо ждать того времени", – рассказала дизайнер.

В частности Виталина Ющенко раскрыла, что ее отец имеет очень тонкую и чувствительную натуру. По словам дизайнера, государственный деятель искренне любит свою семью, людей и родную страну, поэтому даже строит музей "Код нации".

Почему внук политика Виктор Ющенко-младший вернулся в Украину

Как рассказала Виталина Ющенко, после начала полномасштабной войны она предложила своему сыну, который на тот период уже был выпускником, поехать в канадский город Торонто к ее друзьям, ведь волновалась, что тот не сможет получить качественное образование в Украине, из-за онлайн-обучения. Тогда юноша поддержал идею мамы и уехал за границу.

"Он у меня такой – коммуникабельный парень. Надо газоны постричь – пострижет газоны. Надо домашнюю работу сделать – сделает домашнюю. С документацией – документацию сделает, компьютеры – с компьютерами. Приехал как домой", – отметила дизайнер.

Однако Виктор Ющенко-младший не захотел строить свою жизнь за пределами Родины. Через два месяца после пересечения границы он позвонил маме со словами: "Встречай, я в Украине". Как вспомнила Виталина Ющенко, она была сильно поражена таким поступком своего сына, но все же поддержала его желание поступить в украинский ВУЗ.

"Я не знала, что говорить. Я сказала: "Что с тобой делать?" А он сказал: "У тебя есть один день, чтобы быстро подать мои документы в университет". Я бегом руки в ноги, документы подала, он как раз доехал, поехал все сдал, все – мы теперь студенты третьего курса университета имени Тараса Шевченко. Сын живет на Оболони, выключает на ночь телефон, чтобы я ему каждую ночь не названивала и не спрашивала, в укрытии или нет", – поделилась дочь политика.

Чем занимается внучка Виктора Ющенко после проигрыша на "Голосе страны"

В 2021 году старшая дочь Виталины Ющенко – Доменика – участвовала в певческом талант-шоу "Голос страны". К сожалению, тогда на этапе слепых прослушиваний девушке не удалось развернуть ни одно кресло звездных судей, поэтому она не попала в сезон. По мнению мамы Доменики Ющенко, это поражение имело на нее негативное влияние.

"Я думаю, что ее немного подломил тот "Голос". Это не вопрос их, это вопрос ее. Я не хочу никого обвинять. Просто она восприняла это так – не то чтобы как обиду. Ей грустно стало, что она не смогла. Я ей предлагала: "Давай продолжим, просто вокалом позанимаемся", – рассказала дизайнер, – "Я думаю, что она просто еще в поисках себя и своего направления. Ей нравится дизайн, актерское искусство. Думаю, это возможно и совместить. Пусть пробует."

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