'До 18 лет я попробовал все, кроме кокаина'. Самый низкий актер Украины Евгений Степанов – о депутатстве, сыновьях-близнецах и вере в Бога

Самый низкий актер Украины (107 см) Евгений Степанов ("Звезды по обмену", "Ромео и Джульетта из Черкасс", "Крепостная", "Благородные бродяги") вместе с женой и маленькими сыновьями-близнецами после трех лет пребывания в Германии вернулся на Родину, потому что будущее своей семьи видит только здесь. Артист признается: ему приснился сон об окончании войны, поэтому колебаний не было.

Видео дня

Во время интервью OBOZ.UA Евгений сам ухаживал за детьми, к которым обращался исключительно на украинском языке, объяснив это принципиальной позицией. О нестандартном детстве и юности, победе над зависимостями, участии в программе "Детектор лжи", съемках с российскими актерами и пути к успеху – далее.

– Евгений, мы можем немного поговорить о вашем прошлом? Я была поражена после просмотра программы "Детектор лжи" с вашим участием. Потому что в Instagram вы – забавный мужчина, снимающий видео со своей женой. В то же время в программе вы на всю страну рассказывали о таких вещах, которыми не каждый решится поделиться даже в кругу близких людей. Все-таки почему не захотели дойти до финала? Изменилась ли ваша жизнь после программы?

– Я честный человек, поэтому решил пойти рассказать о себе, чтобы покаяться и одновременно заработать деньги. Когда Бог дал мне знак, что нужно остановиться, я прекратил участие в программе, не дойдя до финального выигрыша в 250 тысяч гривен. Не могу сказать, что после "Детектора лжи" как-то изменилась моя жизнь.

– В трехлетнем возрасте ваш рост остановился. Каким вспоминаете свое детство и школьные годы?

– В шесть лет я начал курить, в девять-десять лет впервые напился водки. До этого я уже употреблял слабоалкогольные напитки. В 14 лет начал курить траву, а в 15 впервые укололся. К 18 годам я попробовал все, что только можно, кроме кокаина.

Также я играл в азартные игры, а еще забирал вещи у сверстников. Я мог взять в руки все что угодно, если меня раздражать, стульчик или ремень, чтобы ударить своего обидчика! Кроме этого, у меня были старшие друзья, которые в случае необходимости всегда приходили на помощь и защищали. Хотя до пятого класса моя фотография висела на доске почета в школе, я занимался в музыкальной школе, играл на барабанах.

– Вы так откровенно рассказываете, чтобы помочь тем, кто оказался в похожей ситуации?

– В определенной степени да, потому что я не вижу смысла что-то скрывать, а с другой стороны – вы правильно говорите. Возможно, моя история действительно кому-то поможет. Чтобы дети или взрослые могли сделать выводы, не допуская моих ошибок, а изменили свою жизнь.

– Почему решили стать именно актером? Расскажите о вашем пути к успеху?

– Это была моя мечта, потому что я с детства смотрел фильмы с Джеки Чаном и решил стать Жеки Чаном (улыбается). Я участвовал в театральных кружках, ездил со спектаклем в Италию.

Я начинал как аниматор и видел в этом высшую миссию, потому что занимался своим делом.

Дважды пытался поступить в университет Карпенко-Карого: первый раз за меня ходила и спрашивала моя мама, но ей сказали, что нет специальностей для людей с инвалидностью. Когда я уже был довольно известным актером, приходил уже сам, но мне дали понять, что не примут из-за суржика и картавости. Люди живут стереотипами, где должно быть все по шаблону. Но эти вещи можно же исправить! Кроме того, там существовало ограничение по возрасту и не было заочной формы обучения.

Мой путь к успеху был нелегким, я строил его сам. Даже зарегистрировать рекорд как самый низкий актер Украины легко не далось. Сначала я хотел зарегистрироваться сам – как самый низкий человек Украины. Ждал около двух лет, но мне сообщили, что нашли ниже меня! Я не расстроился и зарегистрировал рекорд как самый низкий актер Украины.

К тому же я получил два высших образования – университет "Украина" (Открытый международный университет по развитию человека) по специальности "документоведение и информационная деятельность" и Киевский университет культуры по специальности "сценическое искусство". Правда, из университета "Украина" меня выгнали без права на восстановление, потому что я в состоянии алкогольного опьянения обругал жену ректора при должностных лицах. Мне также дали условный срок, потому что я у одной девушки забрал телефон...

Из-за этого всего я поехал в христианский реабилитационный центр, где понял, что можно изменить свою жизнь и отказаться от негативных привычек. Я прошел реабилитацию, вернулся обратно в родное Вишневое (Киевская область) и поступил в духовную академию.

Там мне Бог через молитву дал понимание, что надо восстанавливаться в университете. Сначала я был немного гордым, мол, пусть знают, кого они потеряли! Но все-таки пошел к декану, сказал ей, что покаялся и изменил свою жизнь – больше не употребляю алкоголь и не курю. Она внимательно выслушала и ответила, что меня смогут восстановить только со следующего учебного года и лично будет просить за меня перед ректором. Но буквально через две недели сообщила, что я могу начинать обучение с того же курса и с того же семестра! Студенты, с которыми я учился, не знали, кем я был и за что меня выгнали, но преподаватели были те же. Иногда они смеялись надо мной, ведь я еще собирался в магистратуру. Но когда я ее окончил и стал депутатом, некоторые из них ко мне обращались за помощью...

– А как вы стали депутатом?

– Мне Бог сказал идти в депутаты. Многие люди могут не понять, что такое "Бог сказал". Я объясню: это когда ты молишься, читаешь Библию, и тебе в мысли приходит ответ. Бог может говорить разными способами, например через людей, или мне, бывает, снятся пророческие сны.

И вот Бог мне дал такое понимание, что я должен идти в депутаты. Хотя я Ему говорил, мол, какой из меня депутат, я же был и пьяным, и употреблял наркотики, много сделал вреда. Кроме этого, избиратели – это люди из моего городка, где все меня знают! Но мне Бог сказал, что это не я иду, а Он меня посылает. Поэтому я это принял. Из 14 кандидатов, среди которых были юристы, успешные семьянины и просто состоятельные люди, я занял первое место (Евгений Степанов был депутатом Вишневого городского совета с 2015-го до 2020 года. – Ред.).

– Такой высокий уровень доверия к вам! А сколько времени вы были депутатом?

– Я же говорю, что когда мне Бог сказал, что это не я иду, а Он меня посылает, то понял, что это Божья воля была для моей жизни. Депутатом я был в течение пяти лет, работал с людьми и многое сделал в своем округе.

– Честно говоря, я впервые общаюсь со столь религиозным человеком... Возможно, мой вопрос будет неуместным, но получали ли вы знаки в ваших молитвах, когда закончится война?

– Я у Бога спрашивал, когда закончится война. Прошлым летом мне приснилась дата – апрель 2025 года. Я тот сон воспринял как знак – и мы с женой совместно решили вернуться из Германии.

Тогда началось так называемое перемирие, которое не совсем соблюдалось. Потом перед 9 мая тоже были три дня "тишины", то есть казалось, что пошел процесс остановки войны. Пока, видите, еще не наступило полностью... О том, когда все прекратится, у меня нет официальной информации от Бога.

– Почему страной временной защиты выбрали Германию? Какой была ваша жизнь там?

– До полномасштабного вторжения я никуда не выезжал из Украины, потому что хорошо себя чувствовал здесь и зарабатывал даже больше, чем где-то в Европе. Но, когда все начали выезжать, начал рассматривать единственный вариант – Германию.

Как-то я написал своему другу, который является пастором в церкви, поинтересовался его делами, а он предложил помочь уехать в Германию. Я воспринял это как знак, поэтому мы поехали к верующим людям. Там мы прожили три года, хотя планировали всего две-три недели, которые никак не заканчивались...

В Германии были свои плюсы и свои минусы. Возможно, если бы я выучил хорошо язык, можно было бы там как-то адаптироваться, найти работу. Но я уже работал 10 лет кем попало и где попало, поэтому решил, что буду работать только по профессии актера. Заставить меня они не могли, потому что я человек с инвалидностью, разве что могли помочь. То есть у меня не было мотивации, цели там оставаться, жить у кого-то, я этого даже не скрывал. Одним людям такая открытость нравилась, другим – нет.

– Приходилось ли пересекаться на площадке с российскими актерами? По вашему мнению, как изменился украинский кинобизнес после 24 февраля 2022 года?

– Сейчас мало снимают фильмов и сериалов, потому что телемарафон, говорят, мешает этому всему. Я понимаю, что у нас война, но, с другой стороны, артисты – тоже люди и так же хотят есть. Если у нас не будет работы, то, соответственно, и денег. Приходится выступать на закрытых корпоративах, где нельзя ничего снимать, потому что люди теперь еще больше боятся публичного осуждения.

Что касается российских артистов, то пересекался с ними до 2014 года, когда у нас еще не было полной переоценки. Уже после полномасштабного вторжения я перестал смотреть российские сериалы и слушать российскую музыку. Мой отец из России, и там половина родственников. Как-то я попытался пообщаться со своей троюродной сестрой, но она зазомбирована, говорила, что, мол, "не все так однозначно", поэтому не о чем с ними говорить.

– Приходилось ли столкнуться с неполноценностью на съемках? Например, Лариса Руснак рассказывала нам об отдельных гримерках, отдельном обслуживании для российских актеров.

– Я таких историй не слышал, но не удивился бы, потому что все зависит от уровня артиста. Актер из России прекрасно понимал: если его привезли в Украину, то он ценный и может себе позволить больше, чем другие актеры. Но такое может быть и среди украинских коллег.

– Как вы познакомились с будущей женой? Как она относится к вашим видео в Instagram, под которыми иногда пишут негативные комментарии?

– Нас познакомили общие друзья. Жена моего друга взяла с собой подругу, и мы вчетвером пошли в кафе. После этого мы не виделись, только общались в интернете, потому что у меня на тот момент были отношения с другой девушкой на расстоянии, добавлю, что она была неверующей.

Так получилось, что мы с той девушкой разошлись. Помню, я много раз молился Богу и просил, чтобы моя будущая жена первой призналась мне в своих чувствах. И мне приснился вещий сон: кадр со спины, она выше, я ниже. И потом такие слова: "Верь".

Забегая наперед, скажу, что в тот период моя будущая жена готовилась к свадьбе, у нее был жених. Как-то в переписке она написала, что из нас получилась бы хорошая семейная пара, на что я ответил, что мы были бы настоящим примером христианской семьи. И добавил, что не знаю, для чего такое говорю почти замужней женщине. Она ответила, что "больше нет никакого парня", поэтому я отписал ей: "Теперь есть" (улыбается).

Кстати, сегодня я не только самый маленький актер Украины. Вместе с женой мы зарегистрировали рекорд "Самая большая разница в росте семейной пары" (42,7 см).

Как жена относится к моим видео? Как к части нашей (моей) работы (улыбается).

– У вас двое маленьких детей. Как их воспитываете?

– В каждой семье свои методы воспитания. Я воспитываю так, как чувствую, опираясь также на свой опыт. Я знаю, что приносило пользу, а что нет, поэтому решаю, что им нужно, а без чего могут обойтись. Стараюсь не разбаловать их, не сделать из них растения, которые сами не смогут жить.

Могу уверенно сказать, что мои дети смогут выжить в любых условиях.

– Вы упомянули о "любых условиях". Что делаете во время массированных обстрелов?

– К сожалению, во время обстрелов ничего не делаем, укрытия у нас нет. Сначала еще спали на первом этаже, сейчас уже остаемся на втором. Страшно, громко, постоянно сбивают "Шахеды", летают ракеты...

– Какие ваши творческие планы на сегодня?

– На сегодня я продолжаю работать аниматором вместе со своими коллегами маленького роста. У нас свой коллектив, где мы работаем на свадьбах, корпоративах, на днях рождения, поэтому будем рады приглашениям (улыбается).

Кроме этого, я строю "Страну гномов" – это такое инклюзивное арт-пространство, где живут маленькие люди, они живут в своей стране, в которой есть разные локации: отель, тематический ресторан, озеро, различные активности. То есть это такой парк развлечений, где будут работать люди маленького роста, возможно, люди с другими особенностями, но чтобы каждый смог себя реализовать, подарить радость и зарядить положительными эмоциями посетителей.

В основном нашими заказчиками были состоятельные люди. Не все семьи могли себе позволить такой эксклюзив. Поэтому мы и строим такое место, где будет определенная сумма за входной билет и дети смогут поиграть, пофотографироваться, пообщаться с гномами. Это будет интересно не только для них, но и для взрослых. На новогодние праздники, например, планируем сделать резиденцию эльфов! Есть много идей, которые мы будем реализовывать (улыбается).

Читайте также на OBOZ.UA интервью с участницей шоу "Половинки" и моделью на инвалидной коляске Оксаной Кононец – о переезде в США, работе с искусственным интеллектом и постоянной боли.

А еще на OBOZ.UA интервью с владельцем ивент-агентства Артуром Пайрери – об идеальном дне рождения, российских мультиках во время войны и костюмах за тысячи долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!