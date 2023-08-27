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Как сейчас выглядят Кидман, Зеллвегер и другие звезды, сделавшие подтяжку лица 10 лет назад

Дария Скуб
Шоу Oboz
2 минуты
3,7 т.
Как сейчас выглядят Кидман, Зеллвегер и другие звезды, сделавшие подтяжку лица 10 лет назад

С возрастом кожа лица становится менее подтянутой, а овал – не таким очерченным, как в молодости. Одно время это маскируют косметологические процедуры и инъекции. Когда они не дают видимых результатов, женщины решаются на SMAS-лифтинг. Это помогает омолодиться при условии, если подтяжка сделана грамотно.

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Среди знаменитостей немало тех, кто стал поклонником такой операции. Но все ли из них получили желаемый эффект? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Николь Кидман

Американской актрисе, певице и продюсеру Николь Кидман уже 56 лет. И она для своего возраста выглядит здорово. В этом помогают частые визиты к косметологам и пластическим хирургам. Хотя и не все процедуры удачно отражаются на внешности кинозвезды. После круговой подтяжки лицо Николь выглядит неестественно натянутым. Как маска.

Как сейчас выглядят Кидман, Зеллвегер и другие звезды, сделавшие подтяжку лица 10 лет назад

2. Рене Зеллвегер

Американская актриса Рене Зеллвегер для того, чтобы избавиться от морщин, решилась на круговую подтяжку лица и блефаропластику. К сожалению, пластические хирурги несколько переусердствовали. Они изменили знаменитость до неузнаваемости и лишили ее фирменного "лисьего взгляда". И как только 54-летняя Рене не пыталась исправить последствия процедур – полностью ей это не удалось.

Как сейчас выглядят Кидман, Зеллвегер и другие звезды, сделавшие подтяжку лица 10 лет назад

3. Мэри-Кейт Олсен

Американская модельер, актриса и продюсер Мэри-Кейт Олсен первый лифтинг лица сделала в 28 лет. Тогда же скорректировала форму носа, увеличила губы и удалила комки Биша. Сейчас ей 37. После многочисленных манипуляций с лицом девушка отнюдь не омолодилась. Скорее добилась обратного эффекта.

Как сейчас выглядят Кидман, Зеллвегер и другие звезды, сделавшие подтяжку лица 10 лет назад

4. Кейт Бекинсейл

Английская актриса Кейт Бекинсейл сделала лифтинг лобной части. Благодаря деликатной подтяжке ей удалось убрать морщинки и при этом сохранить природную красоту. Процедуру можно считать удачной – сегодня 50-летняя знаменитость выглядит свежо и молодо.

Как сейчас выглядят Кидман, Зеллвегер и другие звезды, сделавшие подтяжку лица 10 лет назад

5. Крис Дженнер

Американская телеведущая Крис Дженнер в свои 67 выглядит потрясающе. И в этом заслуга пластических хирургов. Знаменитость успела несколько раз сделать увеличение груди, пластику носа, круговую подтяжку лица и шеи и многое другое. Стоимость всех вмешательств Крис уже превысила пять миллионов долларов.

Как сейчас выглядят Кидман, Зеллвегер и другие звезды, сделавшие подтяжку лица 10 лет назад

Ранее OBOZREVATEL писал о звездных мужчинах, изуродовавших свою внешность пластикой.

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