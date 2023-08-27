Как сейчас выглядят Кидман, Зеллвегер и другие звезды, сделавшие подтяжку лица 10 лет назад

С возрастом кожа лица становится менее подтянутой, а овал – не таким очерченным, как в молодости. Одно время это маскируют косметологические процедуры и инъекции. Когда они не дают видимых результатов, женщины решаются на SMAS-лифтинг. Это помогает омолодиться при условии, если подтяжка сделана грамотно.

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Среди знаменитостей немало тех, кто стал поклонником такой операции. Но все ли из них получили желаемый эффект? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Николь Кидман

Американской актрисе, певице и продюсеру Николь Кидман уже 56 лет. И она для своего возраста выглядит здорово. В этом помогают частые визиты к косметологам и пластическим хирургам. Хотя и не все процедуры удачно отражаются на внешности кинозвезды. После круговой подтяжки лицо Николь выглядит неестественно натянутым. Как маска.

2. Рене Зеллвегер

Американская актриса Рене Зеллвегер для того, чтобы избавиться от морщин, решилась на круговую подтяжку лица и блефаропластику. К сожалению, пластические хирурги несколько переусердствовали. Они изменили знаменитость до неузнаваемости и лишили ее фирменного "лисьего взгляда". И как только 54-летняя Рене не пыталась исправить последствия процедур – полностью ей это не удалось.

3. Мэри-Кейт Олсен

Американская модельер, актриса и продюсер Мэри-Кейт Олсен первый лифтинг лица сделала в 28 лет. Тогда же скорректировала форму носа, увеличила губы и удалила комки Биша. Сейчас ей 37. После многочисленных манипуляций с лицом девушка отнюдь не омолодилась. Скорее добилась обратного эффекта.

4. Кейт Бекинсейл

Английская актриса Кейт Бекинсейл сделала лифтинг лобной части. Благодаря деликатной подтяжке ей удалось убрать морщинки и при этом сохранить природную красоту. Процедуру можно считать удачной – сегодня 50-летняя знаменитость выглядит свежо и молодо.

5. Крис Дженнер

Американская телеведущая Крис Дженнер в свои 67 выглядит потрясающе. И в этом заслуга пластических хирургов. Знаменитость успела несколько раз сделать увеличение груди, пластику носа, круговую подтяжку лица и шеи и многое другое. Стоимость всех вмешательств Крис уже превысила пять миллионов долларов.

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