'Если происходит измена – это не конец света'. ONUKA загадочно ответила на вопрос о неверности в 10-летнем браке

Украинская певица и солистка электро-фолк-группы ONUKA – Наталья Жижченко довольно неоднозначно высказалась о неверности в 10-летнем браке с композитором Евгением Филатовым. Артистка не считает измену чем-то катастрофическим и даже теоретически может предположить, что в определенных случаях это может пойти на пользу отношениям, однако отвечать на прямой вопрос, крутила ли она или избранник роман на стороне отвечать отказалась.

Своими мыслями звезда поделилась в интервью Славе Демину. Поднять эту непростую тему ведущий решил, чтобы ONUKA разъяснила свою цитату: "Я не против измены в пользу брака".

"Я это рассматриваю в теории. Думаю, что, возможно, так и есть. Просто, когда ты публичный человек и есть еще один публичный человек, что-то выносить ну... Я имею в виду, что если происходит измена – для меня это не конец света, в теории. Но если ONUKA сказала так и так, то это трактуют, что, наверное, это было или с ее стороны, или не с ее. Я не считаю, что это конец света. Я не говорю, что это лекарство от кризиса, но для меня это в теории – ок", – высказалась артистка.

После этих слов Демин уточнил у звезды: "На практике такое было?", в ответ на что услышал: "Не буду говорить".

Заговорила ONUKA и о том, возможно ли восстановить доверие в отношениях после неверности одного из партнеров. По мнению певицы, в период влюбленности простить физическую измену вряд ли можно, тогда как в случае более длительного романа отпустить эту ситуацию будет легче. В то же время артистке кажется, что если неверность случилась лишь один раз и не имела никакого значения, лучше о ней не рассказывать любимому человеку.

"Мне кажется, что если ты изменил и говоришь об этом, то снимаешь с себя это бремя. А человеку, который не изменял и об этом услышал, будет п*здец. Даже если этот момент (измены. – Ред.) не имел никакого значения, человек, который об этом узнал, будет прокручивать все в голове и додумывать", – сказала исполнительница.

Напомним, что Наталья Жижченко и Евгений Филатов начали строить романтическую историю в 2008 году, а официально связали себя узами брака в июне 2016-го. Пара узаконила отношения в Чернигове, откуда происходит род и музыкальные корни артистки.

