Голда Меир: как бедная девочка из Киева создала современный Израиль и стала легендой ХХ века

126 лет назад, 3 мая 1898 года, в бедной семье плотника Моше Мабовича и его жены Блюме Нейдич родилась девочка. В детстве она испытала голод и была свидетелем ужасно жестоких антиеврейских преследований, известных как погромы, но сейчас ее все знают как единственную женщину, ставшую премьер-министром Израиля, – Голду Меир.

Какова была жизнь Голды до высокой должности? Какой путь прошла простая киевлянка из бедной семьи? Сегодня, ко дню рождения легенды ХХ века, OBOZ.UA расскажет вам о судьбе женщины-политика, как она добилась успехов в своей карьере и чего ей это стоило.

Американский период жизни

Одним из первых воспоминаний детства Голды было то, как ее отец пытался забаррикадировать входную дверь деревянными досками, чтобы обезопасить семью от надвигавшихся антиеврейских погромов. К счастью, в то время их семью это обошло.

В Киеве девочка прожила недолго. Когда Голде исполнилось 8 лет, ее семья после волны антиеврейских погромов бежала от преследований в США. Американский период жизни Голды продолжался 15 лет. За это время она успела получить среднее образование в Fourth Street School и поступить в Педагогический колледж – с восьми лет хотела стать учительницей. Ее мечта сбылась – она начала преподавать идиш в Folk-Schulen (народной школе). Также Голда стала активным членом Poale Zion, лейбористского сионистского молодежного движения, которое она описала как "молодое, исполненное надежды и рвения, готовое на все".

Вспоминая во взрослом возрасте переезд семьи в Америку, Голда говорила, что гнев, который она испытывала из-за ограниченных возможностей ее отца защитить свою семью от насилия, перерос в глубокую инстинктивную веру в то, что, если кто-то хочет выжить, он должен принять эффективные меры.

Замужество, переезд и рождение детей

В 1917 году Голда вышла замуж за Морриса Мейерсона. А через 4 года они вместе переехали в Палестину, тогда находившуюся под британским мандатом. Там семья оказалась в сельскохозяйственном поселении Мерхавия, где Голда Мейерсон взяла на себя ведущую роль в политике кибуца.

Позже пара переехала в Тель-Авив, а затем в Иерусалим, где у них родились двое детей – сын Менахем и дочь Сара.

С детства Меир боролась за то, чтобы достигать своих целей и не ограничиваться традиционными женскими ролями. Она поссорилась с родителями, чтобы получить образование. Позже, когда ее муж настоял на том, чтобы они покинули кибуц, она почувствовала себя нереализованной как жена и мать, пытающаяся свести концы с концами в Иерусалиме. Поэтому, когда подруга предложила ей работу в Тель-Авиве в женском совете рабочих, она воспользовалась этой возможностью, хотя Моррис отказался переезжать и посещал ее только на выходных. (Супруги разошлись в конце 1930-х годов, но никогда официально не разводились.)

Создание Израиля

Организация Объединенных Наций объявила о своем плане разделения Палестины 29 ноября 1947 года, пытаясь разрешить напряженность между еврейскими и арабскими жителями региона.

В США Голда Мейерсон собрала 50 миллионов долларов в поддержку израильского дела, благодаря чему Давид Бен-Гурион, ставший первым премьер-министром Израиля, назвал ее "еврейкой, которая получила деньги, которые сделали это государство возможным".

С появлением на карте мира Израиля она уехала в Москву первым послом нового государства в Советском Союзе, хоть и неохотно. Она сетовала: "Наконец-то у нас есть государство. Я хочу быть там. Я не хочу ехать за тысячи миль".

В 1956 году Голда Мейерсон сменила свою фамилию на иврит – Меир.

Развитие политической карьеры

Между 1956 и 1966 годами Меир была министром иностранных дел Израиля, и на этом посту оказалась в центре кризиса относительно Суэцкого канала в 1956 году. Меир смогла обеспечить продажи оружия из США, будучи в этой должности.

Проблемы с сердцем в 1955 году, ранение, полученное при взрыве в 1957 году, и диагноз "лимфома" в 1965 году стали причиной отставки Меир с должности министра иностранных дел. Однако ее пенсия продолжалась недолго. Когда премьер-министр Леви Эшкол неожиданно скончался в 1969 году, Меир было предложено баллотироваться на этот пост. Она знала, что "70-летняя бабушка вряд ли идеальный кандидат на должность главы 20-летнего государства", но все же согласилась.

Как только Меир возглавила правительство Израиля, пресса сразу создала для нее образ "еврейской матери", потому что женщина одевалась в немодные платья и тяжелые туфли на шнуровке.

Пост премьер-министра достался Голде в тяжелое для страны время – период войны. Одним из первых приказов Меир как главы правительства было немедленно получать сообщение о смерти каждого солдата, даже если это произошло среди ночи.

"Когда президент Насер (Гамаль Абдель, президент Египта в 1956-1970 годах) прикажет, чтобы его разбудили среди ночи, если погибнет египетский солдат, наступит мир", – прокомментировала тогда свое решение Меир.

Жизнь вне политики

Что сделало Меир столь привлекательной, так это ее простота. Она была такой, какой и казалась – стальной, решительной женщиной, выражала свои мысли простым языком, который все понимали. То, что она любила встречаться с советчиками на своей кухне, как любящая бабушка, еще больше показывало ее человечность.

Голда также была женой и матерью, и хотя они с мужем прожили отдельно более десяти лет, в значительной степени присутствовала в жизни дочери Сары и сына Менахема.

Уже после смерти матери Менахем написал книгу, в которой рассказал, что Голда Меир была доброй и добросовестной матерью, которую раздирало чувство вины из-за противоречивых чувств: ее преданности сионизму и ответственности перед своими детьми. Будучи стальной и жесткой на людях и в своей карьере, женщина приходила домой, убирала дом и готовила еду для детей.

"Я всегда спешила из одного места в другое – на работу, домой, на встречу, отводить Менахема на урок музыки, записаться к врачу с Сарой, делать покупки, готовить, на работу и снова домой. И по сей день я не уверена, что не нанесла вреда детям и не пренебрегла ими", – призналась Меир в возрасте семидесяти семи лет.

Чувство вины не покидало Меир и по отношению к мужу. До смерти Морриса в 1951 году Голду мучило то, что она не смогла быть ему такой женой, какую он хотел и должен был иметь. Но она не могла иначе. "Есть тип женщины, которая не может позволить мужчине и детям сузить ее кругозор", – объясняла Меир.

Голда Меир умерла 8 декабря 1978 года в возрасте 80 лет, титан современного сионизма, национальный лидер, творящий историю, одна из самых успешных женщин двадцатого века – все еще ощущая вину за то, что не выдержала испытания как жена и мать. Похоронили ее на горе Герцля в Иерусалиме.

А в Киеве к 100-летию со дня ее рождения, в 1998 году, на Бассейной улице была торжественно открыта мемориальная доска. На церемонию прилетела из Израиля дочь Голды Меир – Сара Мейерсон.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какими были женщины Гитлера и почему все они покончили с собой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!