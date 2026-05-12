Как изменились легенды 'Фабрики звезд' и кто из них может вернуться на шоу снова. Фото тогда и сейчас

Легендарное талант-шоу "Фабрика звезд", которое стало стартом для десятков украинских артистов в 2000-х, официально возвращается на экраны после 15-летней паузы. Ведущим обновленного проекта станет победитель второго сезона и артист Владимир Дантес.

На фоне новости о возрождении шоу бывшие "фабриканты" массово вспоминают свое участие в проекте, публикуют архивные фото и даже намекают на возможное возвращение в соцсети Threads. Некоторые из них за годы кардинально сменили внешность и профессию, а другие остались в шоу-бизнесе и до сих пор активно выступают. OBOZ.UA покажет и расскажет об этих изменениях.

"Фабрика звезд" впервые стартовала в Украине в 2007 году на "Новом канале". За четыре сезона шоу открыло имена Владимира Дантеса, Вадима Олейника, братьев Борисенко, Оли Цибульской, Стаса Шуринса, Василия Нагирняка и других артистов.

Владимир Дантес: из победителя – в ведущие

Владимир Дантес, который победил во втором сезоне "Фабрики звезд" вместе с Вадимом Олейником в дуэте "ДиО.фильмы", теперь возвращается в шоу уже в роли ведущего.

"18 лет назад был участником. Теперь я ведущий "Фабрики звезд". Это будет легендарно, – написал артист и добавил: – Когда-то "Фабрика звезд" очень сильно изменила мою жизнь. А теперь, спустя много лет, я возвращаюсь туда уже ведущим".

Братья Борисенко

Братья Владимир и Александр Борисенко после "Фабрики звезд 3" были одними из самых популярных молодых артистов страны. Сегодня им по 32 года, и за это время они существенно изменились внешне – отрастили усы, изменили стиль и потеряли часть волос.

При этом музыкальную карьеру они практически оставили. Владимир занимается социальными инициативами и помощью ветеранам, а Александр работает в сфере дизайна, видеомонтажа и режиссуры.

После новости о возвращении шоу Владимир Борисенко пошутил в Threads о возможном участии в кастинге.

"Тредчане, тут про "Фабрику" несется. Думаем с братом найти где-то те зеленые кардиганы и завалиться на кастинг. Может опять получится", – написал он.

Вадим Олейник

Вадим Олейник, который после "Фабрики" стал участником дуэта "ДиО.фильмы", сейчас продолжает сольную карьеру и активно занимается спортом.

Артист также намекнул, что был бы не против вернуться в шоу: "Слушайте, sweet.tv, а 38-летних берете на "Фабрику"? Я бы пошел! Я еще в форме".

Василий Нагирняк

Участник "Фабрики звезд 3" Василий Нагирняк тоже присоединился к волне ностальгии вокруг шоу. Он опубликовал фото времен проекта и современный снимок, показав, как изменился за 18 лет.

"18 лет разницы после "Фабрики звезд 3". Вася Нагирняк тогда, Вася Нагирняк сейчас. В чем разница?" – написал артист.

Позже певец добавил, что задумался над возвращением на проект и решил, что все же будет подаваться: "Глядя на то, как залетел мой пост, я решил подать заявку на участие в новой "Фабрике звезд". Но только при одном условии: если вы все будете за меня голосовать".

Оля Цибульская

Победительница первого сезона Оля Цибульская за годы после "Фабрики" не исчезла из публичного пространства, а наоборот – стала достаточно известной украинской радиоведущей и певицей.

Во время шоу она выступала в дуэте "Опасные связи" вместе с Александром Бодянским. Их союз продолжился и после проекта, однако впоследствии артист оставил Цибульскую и уехал в Россию.

После начала полномасштабной войны певица рассказывала, что окончательно прекратила общение с бывшим партнером из-за его позиции.

Зианджа (Борис Апрель)

Ныне звезда "Фабрики звезд 2" Zi Faámelu (Борис Апрель, Зианджа) не ведет личных страниц в соцсетях. Его последние публикации в Instagram датированы еще 2021 годом, а геолокация на странице указана как Берлин (Германия).

Во время шоу артист был одним из самых ярких и эпатажных участников украинского шоу-бизнеса. Впоследствии он совершил трансгендерный переход и сменил сценическое имя.

Стас Шуринс

Стас Шуринс, победивший в третьем сезоне шоу, после "Фабрики" продолжил музыкальную карьеру и выпускал песни на украинском и латышском языках.

Желание сыграть на ностальгии и принять участие в шоу пока не высказывал. Однако, и с 2025 года он знак из публичного пространства.

