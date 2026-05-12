Sweet.tv объявил старт 'Фабрики звезд': названо имя ведущего

Легендарная "Фабрика звезд" возвращается. SWEET.TV в Threads объявил старт проекта и раскрыл имя ведущего: им станет Владимир Дантес – артист, чья музыкальная карьера началась именно с победы в "Фабрике звезд" в 2008 году.

Под постом SWEET.TV в Threads люди массово тегают друзей, пишут, что ждали этого камбэка 15 лет, а в комментарии уже активно включились артисты, звезды, блогеры и даже бывшие фабриканты.

Новая "Фабрика звезд" на SWEET.TV задумана не как талант-шоу, а как платформа развития для нового поколения украинских артистов – тех, кто сам пишет музыку, формирует смыслы и готов претендовать на большую сцену не только в Украине, но и за ее пределами.

"Мы хотим найти лицо поколения, в котором мы живем. Мы хотим найти будущих звезд. Поэтому мы собираем лучших представителей рынка, которые будут работать с участниками. А у участников будет возможность работать с сильнейшими профессионалами украинской музыкальной индустрии. Мы верим, что это шоу подарит стране новые лица, в которых она сейчас очень сильно нуждается", – комментирует шоуранер проекта, Head of Originals and Big Entertainment Shows SWEET.TV Владимир Завадюк.

Команда проекта отмечает: сегодня музыкальной индустрии нужны не просто талантливые вокалисты, а сильные личности, которым есть что сказать. Участникам обещают свободу самовыражения без жестких рамок и возможность учиться у лучших.

"Это возможность сразу получить свою песню на всех музыкальных площадках, исполнить авторский трек перед большой аудиторией, поработать с невероятными клипмейкерами, хореографами, постановщиками, записаться на крутой студии. Ни один другой проект за такое короткое время не дал столько артистов, которые остаются на сцене уже 17–18 лет. Нет другого проекта, из которого вышло бы 10–11 артистов, которых до сих пор все знают, помнят и слушают. Именно поэтому для меня это один из самых уникальных и сильных проектов", – говорит ведущий "Фабрики звезд" на SWEET.TV Владимир Дантес.

Сейчас обсуждение кто именно присоединится к новой "Фабрика звезд" на SWEET.TV продолжается под постом в Threads.