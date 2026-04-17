Кукольные индюки и прочая диковинка: 5 самых абсурдных выступлений в истории Евровидения и какие места они заняли

На сцене Евровидения регулярно появляются не только сильные вокалисты, но и номера, которые граничат с перформансом, сатирой или откровенным абсурдом. Часть таких выступлений вызывает удивление, часть – становится культовой, однако почти все они оставляют заметный след в истории конкурса.

С годами Евровидение неоднократно доказывало, что формат позволяет практически любые эксперименты – от кукольных персонажей до политического панка и провокационных сценических образов. OBOZ.UA собрал пять самых необычных номеров, которые запомнились зрителям и показали разные результаты в итоговой таблице.

Dustin the Turkey – Irelande Douze Pointe (Ирландия, 2008)

Одним из самых абсурдных решений в истории конкурса стало участие марионетки – индюка Дастина, популярного телеперсонажа в Ирландии. Его песня Irelande Douze Pointe была сатирой на само Евровидение и европейскую систему голосования, с большим количеством шуток и культурных отсылок.

Несмотря на популярность героя на родине и победу в национальном отборе, выступление вызвало неоднозначную реакцию еще до конкурса. В результате Ирландия не смогла пройти первый полуфинал и выбыла из борьбы за финал.

Windows95man – No Rules! (Финляндия, 2024)

Финское выступление стало одним из самых обсуждаемых в том году из-за провокационной постановки. Артист создал иллюзию полной обнаженности благодаря костюму телесного цвета и работе камер, что стало неожиданностью для части аудитории.

Номер сочетал хаос на сцене, юмор и отсылки к поп-культуре 90-х, в частности к запуску Windows 95. Несмотря на то, что Финляндия смогла выйти в финал, по итогам голосования она заняла лишь 19 место, что не соответствовало уровню внимания к выступлению.

Lordi – Hard Rock Hallelujah (Финляндия, 2006)

Группа Lordi в костюмах монстров стала одним из самых ярких примеров того, как странный на первый взгляд номер может изменить историю конкурса. Их тяжелый рок резко контрастировал с типичным поп-звучанием Евровидения.

В итоге именно это выступление принесло Финляндии первую победу в истории конкурса – группа набрала 292 балла и заняла первое место.

Laka – Pokušaj (Босния и Герцеговина, 2008)

Выступление Лаки запомнилось своей театральностью и странной постановкой: на сцене соединились невесты, девушка в коктельном платье, которая вывешивает стирку, и влюбленный юноша. Все это создавало атмосферу абсурдного, но продуманного перформанса свадьбы.

Несмотря на нестандартный подход, номер получил достаточную поддержку, чтобы пройти в финал. В итоге Босния и Герцеговина заняла 10 место, набрав 110 баллов.

Let 3 – Mama ŠČ! (Хорватия, 2023)

Хорватская группа Let 3 представила номер, который соединил панк, провокационные костюмы и политическую сатиру. Песня содержала прямые и завуалированные отсылки к современным диктаторам и войне, что отличало ее среди других конкурсных композиций.

Эпатажное выступление вызвало смешанные реакции, однако позволило стране уверенно пройти в финал. По результатам голосования Хорватия заняла 13 место, набрав 123 балла.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 песнях на Евровидении, которые вызвали международные скандалы. В основном недоразумения в рамках соревнования возникают из-за "политического подтекста" в композициях представителей разных стран, из-за чего в свое время под удар попадала и Украина.

