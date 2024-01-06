Как изменились Анна и Ангелина Завальские из группы 'Алиби' за 23 года. Фото тогда и сейчас

Две сестры-киевлянки Ангелина и Анна из группы "Алиби" уже более 23 лет радуют украинцев своим творчеством. С перерывами, под разными названиями и сольно, но певицы не прекращали практиковать вокальные навыки. Самым успешным временем для них стали 2001-2012 годы.

Видео дня

Именно в этот промежуток времени украинцы внимательно следили за творчеством сестер Завальских. Сейчас они выступают под псевдонимом The Alibi Sisters и продолжают давать концерты. OBOZ.UA решил показать, как изменились исполнительницы.

Сестры с пяти лет были солистками фольклорного коллектива "Ручеек", а в 1998-2000 годах пели в квартете "Капучино".

В 2001 году появился дуэт "Алиби", который сразу пришелся по душе слушателям. Их первый сольный альбом "Да или Нет" дал мощный старт карьере артисток.

Авторами песен в большинстве своем были сами сестры. Их лирические, нежные и танцевальные треки "Забудь", "Мелодия дождя", "Не для прессы", "С чистого листа" и т.д. разрывали музыкальные чарты.

Ангелину и Анну запомнили яркими певицами, которые были в тренде тех лет, откровенно одевались и снимали смелые клипы. Когда они вернулись в составе дуэта в 2021 году, стиль артисток стал совсем иным. Не в последнюю очередь это связано с внутренними изменениями украинок. Исполнительницы за это время стали мамами и пожили спокойной семейной жизнью

Они все еще предпочитают глубокие декольте и сексуальные сценические образы, не боятся макияжа и очаровывают харизмой на сцене, но их стиль ощутимо "повзрослел". Это касается как внешнего вида, так и музыки.

На фундаментальные изменения указывает, по меньшей мере, тот факт, что The Alibi Sisters не выпускают русскоязычных песен. Их треки уже не посвящены усталости от прессы и несчастной любви. Сейчас певицы больше акцентируют внимание на вокале и мелодичности.

Не осталось ничего и от хаотических кудрей, пышных причесок и подведенных черным глаз. Сейчас сестры выбирают сдержанный, женственный, элегантный стиль и красиво уложенные волосы.

В 2022 году звезды вынуждены были покинуть страну из-за полномасштабного нападения России, но впоследствии вернулись домой с детьми. В настоящее время они продолжают выступать с концертами в стране и за ее пределами в благотворительных целях. Часть доходов от продажи билетов они передают на помощь ВСУ.

Ранее OBOZ.UA также писал, как выглядит единственная дочь Владимира Кличко, которую он сам воспитывал, и где она сейчас. Все подробности и фото – в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!