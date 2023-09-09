Елена Зеленская, Брижит Макрон, королева Летиция: топ-5 самых стильных первых леди в истории. Фото

В образах первых леди идеально все: крой, прекрасно очерчивающий фигуру, оттенок, гармонирующий с цветотипом, и лаконичный дизайн. Кто за этим стоит? Их стилисты. Они учитывают настроение, особенности характера жен президентов и, конечно же, протокольный дресс-код.

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Узнайте, какие ключевые особенности имеют наряды Елены Зеленской, королевы Летиции и других первых леди. Благодаря чему они стали иконами моды? Обо всем этом – в материале OBOZREVATEL.

1. Елена Зеленская (первая леди Украины с 20 мая 2019 года)

У первой леди Украины Елены Зеленской есть персональная стилистка Наталья Каменская. Это основательница бренда Gunia Project, в прошлом соучредительница и дизайнер Lake studio. Она в эксклюзивном интервью для издания ELLE рассказала о том, как подбирает образы для жены президента Украины Владимира Зеленского. Наталья балансирует на грани классики и современности, и добавляет интересные дизайнерские элементы (брошь "Полынь, Евшан-Зелье", рубашка с вышитыми колосьями, брошь – карта Украины или, например, в виде легендарного петушка из Бородянки).

Зеленская, по словам стилиста, общается с миром через свои образы, поэтому ее одежду в основном создают украинские дизайнеры. "Мне хотелось, чтобы гардероб не делал ее никем другим, каким-то условным персонажем, еще одной первой леди, только подчеркивал, продолжал ее", – говорит Каменская.

Поскольку полномасштабная война РФ против Украины продолжается, Наталья выбирает VIP-клиентке лаконичный стиль: со сдержанным кроем и цветовой палитрой. Однако все равно каждый образ Елены Владимировны подчеркивает ее силу, разум и интеллигентность.

Сейчас в гардеробе первой леди больше костюмов, чем платьев. И этому Наталья дала логическое объяснение: "По-моему, сейчас костюм лучше передает состояние украинской женщины. Это как символ того, что мы собраны, сильны и всегда готовы. А брючный костюм мужского кроя тем более добавляет уверенности. Почему первая леди все чаще в костюмах? Это посыл миру: Украина борется ".

2. Летиция (королева-консорт Испании с 2014 года)

Королева-консорт Летиция – одна из самых стильных первых леди в мире. Она во время официальных мероприятий носит не устаревшие наряды из твида и перчатки в тон, а современные костюмы и платья-футляры длины миди и макси. Также королеву часто можно увидеть в блузах и кюлотах или в льняных рубашках и юбках А-силуэта. Свои образы она дополняет шляпами и обувью на стойких каблуках.

Торжественные наряды Летиции шьют малоизвестные испанские дизайнеры, среди которых Felipe Varela, а на каждый день Ее Величество покупает вещи в масс-маркете (Uterqüe, Mango, Zara, Massimo Dutti или Hugo Boss). Интересно и то, что она любимые наряды носит по несколько раз, что нечасто практикуют первые леди и королевские особы.

3. Брижит Макрон (первая леди Франции с 15 мая 2017 года)

Автор уникального стиля первой леди Франции Брижит Макрон – Мэтью Бартелат Колан. Этот стилист легко создает нестандартные ансамбли. К примеру, платья от Louis Vuitton с жакетами Alexandre Vauthier и Balmain. И если первый бренд традиционный в гардеробах жен президентов, то два последних – это фавориты it-girls Хейли Бибер, Джиджи Хадид или, скажем, Зендеи.

Так Брижит демонстрирует, что не боится идти против протокола в пользу актуальных новинок в мире моды. Один из ярких примеров – платье с украшением из черного кружева в зоне груди, которое мадам Макрон надела для заседания Генеральной Ассамблеи ООН. База гардероба первой леди Франции – силуэтные юбки с разрезами, миди-платья, кожаные куртки, джинсы Slim и кроссовки или туфли-лодочки. Конечно, есть и строгие костюмы, платья лаконичного дизайна и пиджаки из твида.

4. Карла Бруни (первая леди Франции с 2008 по 2012 год)

Карла Бруни с первым официальным визитом прибыла во дворец королевы Великобритании Елизаветы II. Тогда жена 23-го президента Франции Николя Саркози продемонстрировала серое пальто Dior, шляпку в тон и черные балетки. После того как в таблоидах одобрительно отзывались об образе новоиспеченной первой леди, она решила продолжить сотрудничество с Dior.

Английский модельер Джон Гальяно, являющийся арт-директором дома Christian Dior, создавал для Карлы элегантные наряды, прекрасно очерчивающие ее фигуру. Весь период президентства Саркози она носила классические костюмы, платья и пальто нейтральных оттенков. Их дополняла минимумом ювелирных украшений. Просто и со вкусом.

5. Мишель Обама (первая леди США с 2009 по 2017 год)

Мишель Обама не сковывала себя устаревшими правилами и традициями по стилю одежды. Она носила то, что ей подходило. Как демократический J.Crew, так и экстравагантные Gucci и Versace Couture. Для повседневных образов Мишель Обама выбирала доступные бренды, среди которых Tracy Reese, Maria Pinto, Alice+Olivia и Zero. Первая леди крайне редко носила брючные костюмы. Больше предпочитала платья и блузки с юбками. И не зря – в них она имела женственный и статусный вид.

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