Как голосовать в первом полуфинале Евровидения 2026 из Украины и из-за рубежа: инструкция

12 мая в Вене (Австрия) стартует Евровидение 2026 – в этот день состоится первый полуфинал конкурса. В этом году организаторы изменили правила голосования, в частности сократили максимальное количество голосов от одного зрителя и вернули жюри в полуфиналы.

Видео дня

Правила голосования будут зависеть от того, в какой стране проживает зритель. OBOZ.UA предоставляет инструкцию как и где можно отдать голос за своего фаворита.

OBOZ.UA ведет текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2026.

Как голосовать из Украины

В 2026 году Украина не участвует в первом полуфинале, поэтому зрители, которые находятся на территории Украины и пользуются украинским оператором мобильной связи, не смогут голосовать во время этой части конкурса.

Отдать свои голоса украинцы смогут только во время второго полуфинала 14 мая и в грандфинале 16 мая.

Согласно официальным правилам конкурса Евровидение, зрители имеют право голосовать только в том полуфинале, в котором участвует представитель их страны. Отдать голос за представителя своей страны нельзя.

Как голосовать украинцам за рубежом

1. Украинцы, которые находятся в странах-участницах Евровидения – например, в Польше, Германии или Швейцарии – голосуют по правилам страны пребывания. Они могут участвовать через местные платформы или официальные сервисы конкурса.

Для этого можно использовать приложение Eurovision Song Contest, сайт esc.vote или SMS и телефонные звонки, если такая опция доступна в стране. Система автоматически определяет геолокацию пользователя и позволяет голосовать за любого участника, кроме страны, где находится зритель.

Основные способы голосования:

Через официальное приложение Eurovision Song Contest . В нем можно выбрать фаворита и оплатить голос онлайн.

. В нем можно выбрать фаворита и оплатить голос онлайн. Через сайт vote.eurovision – сервис поддерживает оплату банковскими картами и автоматически открывает голосование во время шоу.

– сервис поддерживает оплату банковскими картами и автоматически открывает голосование во время шоу. Через SMS-голосование. Во время трансляции ведущие покажут короткие номера и коды участников, которые нужно будет отправить в сообщении.

2. Украинцы, которые живут в странах, не участвующих в конкурсе, например, в США или Канаде, также смогут поддержать фаворитов только через сайт vote.eurovision или официальное приложение Eurovision Song Contest.

Для так называемой категории "Остальной мир" голосование открывается за 24 часа до начала шоу, закрывается перед эфиром, а затем будет возобновляться во время прямой трансляции. Все голоса из неевропейских стран объединяются в один отдельный набор баллов.

Что изменилось в правилах голосования

Одним из главных изменений Евровидения 2026 стало сокращение максимального количества голосов. Если раньше один зритель мог проголосовать до 20 раз, то теперь лимит составляет 10 голосов с одного номера, устройства или аккаунта.

Также Европейский вещательный союз (EBU) вернул профессиональное жюри в полуфиналы. Впервые с 2022 года результаты будут формироваться не только зрителями, но и экспертами – примерно в соотношении 50/50.

Кроме того, организаторы усилили контроль за голосованием и обновили правила по промокампаний участников, чтобы предотвратить возможные манипуляции, как это было в 2025 году с Израилем.

Напомним, юбилейное 70-е Евровидение проходит в столице Австрии после победы JJ с песней Wasted Love в 2025 году. Украину в этом году будет представлять певица LELÉKA (Виктория Лелека) с песней Ridnym. Она выступит во втором полуфинале под номером 12.

Ранее OBOZ.UA писал, что фаворитам Евровидения 2026 разрешили нарушить одно из правил шоу. Европейский вещательный союз официально согласовал это исключение после репетиций 6 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!