Jerry Heil и аlyona аlyona назвали своего фаворита на Нацотборе 2025

Украинские певицы, которые представили нашу страну на международной арене Евровидения 2024, Jerry Heil и ALYONA ALYONA рассказали о своем фаворите на нынешнем Нацотборе. Артистки признались, что им сильно пришлось по душе творчество Ирины Вихованец, более известной под псевдонимом Fiїнka.

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Об этом звезды рассказали на YouTube-канале официального фан-клуба Евровидения "OGAE Ukraine". Они поделились, что болеют за коллегу по сцене, которая популяризирует гуцульскую культуру, однако финальное решение будет зависеть от трека, который она подготовила.

По словам певиц, им нравится много артистов из лонглиста Нацотбора. Однако аlyona аlyona призналась: будет "топить" за Fiйnka.

"Мне кажется, что мы будем болеть за Fiinka. Честно, очень хочу, чтобы она победила. Но увидим еще, какую песню она представит", – добавила Jerry Heil.

Говоря о перечне артистов, которые будут бороться за возможность представить Украину на 69-м песенном конкурсе, 33-летняя репер отметила, что не увидела там ни одного громкого имени. Поэтому ей интересно послушать композиции исполнителей, которые решились принять участие в Нацотборе.

"Знаете, есть ожидания от группы Ziferblat. В прошлом году у них была действительно топовая песня. Интересно, потому что покушение и желание у них очень большие", – отметила аlyona аlyona.

Со своей стороны Jerry Heil отметила, что, возможно, даже будет сомневаться в выборе между Fiинka и Ziferblat.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что определилась тройка лидеров в голосовании за жюри Нацотбора на Евровидение 2025.

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