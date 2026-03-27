Jamala презентовала новый альбом 'Рух мій': самый откровенный музыкальный разговор о любви, одиночестве и жизни

Украинская певица и автор песен JAMALA представляет новый студийный альбом "Рух мій" – глубоко личную, эмоциональную и честную работу, которая стала продолжением ее музыкальной вселенной после альбомов "Подих", "Крила" и "Поклик".

"Движение мое" – это не просто название, а концепция. Она звучит как формула жизни, как элемент, существующий внутри человека — как магний или натрий, которые поддерживают баланс. Это о внутреннем движении, без которого не существует жизни.

"Движение мое, не 'Мое движение'. В этом есть идея – это как элемент, как магний или натрий: магний, который улучшает настроение, или натрий, который увлажняет. Без движения нет жизни. Жизнь не стоит на месте – она движется, как и мы", – говорит Jamala.

Над альбомом работали сразу три саунд-продюсера: The Maneken (Евгений Филатов), Aniel Arin и Lucas Bird. Вместе с Jamala они создали звучание, которое дышит современностью: инди поп и арт поп переплетаются с электро соулом, R&B и синти-попом.

Альбом состоит из 10 историй и 1 бонус-трека, которые рождались в разные периоды жизни артистки – от демо, созданных более 5 лет назад, до новых композиций, отражающих ее сегодняшнее состояние. Некоторые песни ждали своего часа еще с периода пандемии, другие – появились как мгновенная реакция на пережитые эмоции.

"Мне кажется, невозможно выпускать альбом, не пережив боль или радость. Мои песни часто опережают время – как 'Путь домой', которому понадобилось 10 лет, чтобы стать хитом. Я пишу, точно зная, о чем они. Это мои пережитые мысли", – делится певица.

"Рух мій" – это откровенная рефлексия об отношениях, одиночестве и трансформации внутреннего мира. Здесь сочетаются нежность и любовь с новой, более резкой интонацией Jamala.

"Здесь много нежности, много любви, но вместе с тем – новая я, более резкая. Видимо, потому что я могу позволить себе говорить правду. Это абсолютная рефлексия в 'Замолчи', 'Мы прячемся', и абсолютная откровенность во 'Флирт' и 'Солнечная система', – говорит артистка.

Фокус-треки альбома

"Флирт" – история, которая началась 10 лет назад

Один из центральных треков альбома – "Флирт" – имеет особую историю. Это песня, которая родилась как демо еще 10 лет назад – в день знакомства Джамалы с ее будущим мужем Бекиром.

"'Флирт' – это демка, которую я написала сразу после нашей встречи. Я пришла домой и сделала скетч. Это очень личный момент, который остался со мной все эти годы", – вспоминает Jamala.

Это композиция о первом импульсе чувств – тонкий, честный, беззащитный. Она звучит как фиксация мгновения, которое впоследствии переросло в настоящую историю любви.

"Солнечная система" – музыкальная метафора любви

Второй фокус-трек – "Солнечная система" – также посвящен отношениям Jamala с ее мужем Бекиром. Это песня-метафора, где любовь раскрывается через образы космоса.

"Мы как разные планеты... Потому что только твоя сила дает веру и надежду. Потому что ты моя вечность", – поет артистка.

Это история о балансе, притяжении и разности, которые создают единую систему – как во Вселенной, так и в отношениях. И это первый альбом, где именно так много песен посвящено мужу Jamala – Бекиру.

"Для меня отношения двух людей – это загадка не менее сложная и до сих пор неисследованная, чем космос. Как будто веками люди изучают и чувства, и планеты, и солнце – но все равно остается что-то, что не подвластно человеческому разуму. Так что да, это целая система.

Солнечная система. С орбитами, которые то сходятся, то расходятся. С притяжением, которое не объяснишь формулами. Со светом и тенью, с теплом и холодом.

Эта паутина связей – хрупкая и сильная одновременно. Без ожогов не бывает, но и без поддержки – тоже. И где-то в этой бесконечной внутренней галактике есть момент, когда ты против всех – но точно выбираешь друг друга" – говорит Jamala.

Звучит это как солнечный электропоп: с пульсом nu-disco. Это музыка о связи, которую невозможно до конца понять – но можно почувствовать.

Альбом как "срез времени"

Для Jamala альбом – это не просто сборник треков, а форма глубокой коммуникации со слушателем.

"Я из тех, кто любит альбомы. Альбом – это как разговор по душам: ты пришел – я тебе рассказал о себе, ты о себе. Это срез времени, который запечатлевается песнями", – говорит она.

"Рух мій" – это музыкальная "открытая Википедия" Джамалы: истории, сомнения, воспоминания и чувства, которые не скрываются за образами, а звучат прямо и честно.

Этот альбом – о движении как единственной константе жизни. О любви, которая меняется. Об одиночестве, которое трансформируется. И о правде, которую можно позволить себе сказать только тогда, когда ты действительно готов ее прожить.

