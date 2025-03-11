Изысканная Кейт Миддлтон впервые за два года отпраздновала День Содружества в любимых украшениях принцессы Дианы. Фото

Кейт Миддлтон впервые с 2023 года появилась на важном мероприятии для королевской семьи Великобритании. Принцесса Уэльская, которая находится в ремиссии, посетила праздничную службу по случаю Дня Содружества в ярком образе, который дополнила любимыми украшениями принцессы Дианы.

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Как сообщает People, торжественное событие происходило в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. К празднованию присоединились принц Уильям, король Чарльз III, королева Камилла, принцесса Анна, принц Ричард и другие члены королевской семьи.

Кейт Миддлтон пришла на службу в стильном ярко-красном аутфите. Принцесса Уэльская выбрала для себя изысканное платье, акцентной деталью которого стал объемный бант, от Catherine Walker. Она дополнила лук элегантной шляпкой от Gina Foster, туфлями на каблуках и сумочкой в тон.

Жена принца Уильяма распустила свои волосы и собрала несколько прядей у лица. В макияже Кейт Миддлтон преобладали нюдовые оттенки.

Акцентными элементами образа принцессы Уэльской стали украшения. Ее Высочество надела серьги-капли с жемчугом Collingwood, которые в свое время были любимым аксессуаром принцессы Дианы. Также Кейт Миддлтон избрала элегантное ожерелье королевы Елизаветы II.

Следует отметить, что после трагической гибели принцессы Дианы в автокатастрофе 1997 года, коллекция ее ювелирных украшений перешла по наследству двум сыновьям, принцам Уильяму и Гарри. Со временем избранницы наследников леди Ди – Кейт Миддлтон и Меган Маркл – начали дополнять свои луки фамильными драгоценностями. Так, например, принцесса Уэльская появлялась на публике с перстнем и серьгами с сапфирами, браслетом с жемчугом, которые когда-то носила мама ее мужа. Со своей стороны герцогиня Сассекская представала перед публикой в браслете и часах от Cartier, серьгах-бабочках и кольцах с аквамарином.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы во время концерта рождественских колядок.

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