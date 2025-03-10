'Извините, что не в костюме': Зеленский подколол Трампа на вручении Шевченковской премии и сорвал овации военных

Во время торжественной церемонии вручения Шевченковской премии президент Украины Владимир Зеленский не только поздравил лауреатов этого года, но и метко пошутил, что вызвало громкие аплодисменты среди военных. Его слова стали ответом на недавние упреки западных политиков и журналистов относительно того, как выглядит глава украинского государства на международных встречах.

Видео дня

Эта фраза отсылает к недавнему инциденту в Белом доме, когда американский журналист Брайан Гленн и политики поставили под сомнение уместность военного стиля в одежде украинского президента. Этот момент, разлетевшийся в сети на мемы, уже больше недели вспоминает Владимир Зеленский на разных мероприятиях, в частности на Шевченковской премии. Видео с того дня было опубликовано в YouTube Odesa Film Studio.

"Я еще раз поздравляю победителей этого года, еще раз очень благодарю всех украинских создателей! Извините, что не в костюме. Слава Украине!" – сказал президент.

Напомним, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом журналист спросил Зеленского, почему он не носит деловых костюмов. На это политик ответил: "Я буду носить его, когда у нас завершится война. Может, такой, как у вас. Может, лучше. Может, дешевле. Увидим!"

Однако критика на этом не завершилась. Советник президента Дональда Трампа Майк Уолтц в интервью Fox News также выразил недовольство стилем президента Украины, заявив, что тот "одет не так, чтобы решать вопрос мира".

Ответ на такие упреки нашли и в Украине. Танцовщик и военный Дмитрий Дикусар в своем обращении показал, какие "костюмы" сейчас носят украинцы – военную форму.

Ранее OBOZ.UA писал, что названы имена лауреатов Шевченковской премии 2025 года. Их определили в семи номинациях. Среди победителей – команда кинофильма "Довбуш", украинский поэт Юрий Издрык и журналист Павел Казарин.

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