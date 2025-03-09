Команда 'Довбуша', Издрык, Казарин: объявлены лауреаты Шевченковской премии. Список

Названы имена лауреатов Шевченковской премии 2025 года. Их определили в семи номинациях.

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Среди лауреатов – команда кинофильма "Довбуш", украинский поэт Юрий Издрык и журналист Павел Казарин. Имена победителей отмечены в Указе президента "О присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко", опубликованном на сайте главы государства.

В семи номинациях члены Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко избрали восьмерых лауреатов.

Так, в номинации "Литература" победил поэт Юрий Издрык. Премию он получил за книгу поэзий "Коллекция", вышедшую в 2023 году. Победителя избрали из 26 претендентов.

Победителем в номинации "Публицистика и журналистика" стал журналист Павел Казарин с серией публицистических текстов для "Украинской правды". Сейчас Казарин несет службу в рядах ВСУ. В общей сложности номинировались девять претендентов на получение премии.

В номинации "Киноискусство" лауреатом названа команда фильма "Довбуш": режиссер Олесь Санин, оператор Сергей Михальчук и композитор Алла Загайкевич. На момент завершения приема заявок на получение премии в этой категории был только один претендент.

Единственной номинацией, где было определено сразу два победителя, стало "Музыкальное искусство". Лауреатами стали композитор Александр Шимко (за сакральную мистерию "Вирий") и скрипачка Богдана Пивненко (за концертные программы 2019-2024 годов). Общее количество номинантов – девять.

Лауреатом в номинации "Театральное искусство" стал режиссер-постановщик, автор либретто Василий Вовкун: премию ему принесли опера "Лис Никита", модерн-балет "Познай себя!", театральная кантата "Псалмы войны", балет "Тени забытых предков". Победителя избрали среди трех номинантов.

Лучшим из претендентов на победу в номинации "Визуальные искусства" Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко определил художницу Жанну Кадырову, которую отметили за персональную выставку "Траектория полетов". Общее количество номинантов – 14.

Премию в заключительной номинации – "Декоративно-прикладное искусство" – получила группа мастеров петриковской росписи, создавших художественный проект "Петриковская роспись: на защите идентичности". Лауреатами в этой номинации признаны Валентин Карпец-Ермолаев, Андрей Пикуш, Мария Пикуш, Наталья Рыбак. В целом на премию, кроме лауреатов, претендовал еще один номинант.

Номинация "Литературоведение и искусствоведение", в которой были объявлены пятеро номинантов, в указ президента не попала.

В указе главы государства также утвержден обновленный размер Шевченковской премии: в этом году она составляет 484 480 гривен каждая.

Напомним, полный список претендентов на Шевченковскую премию-2025 был обнародован в начале ноября прошлого года. Наибольшая конкуренция развернулась в номинации "Литература", на которую было номинировано 26 кандидатов.

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