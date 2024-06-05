'Извини, я так больше не могу'. Где сейчас и чем занимаются победители 1 сезона 'Фабрики Звезд' Ольга Цыбульская и Александр Бодянский

Московский артист Александр Бодянский и украинская певица Оля Цыбульская в составе дуэта "Опасные связи" стали победителями первой "Фабрики звезд". Общая жизнь и работа в команде очень сблизили исполнителей, которые уже на проекте начали крутить роман.

После безумного успеха пара начала встречаться и жить вместе, но эта романтическая сказка длилась недолго. OBOZ.UA расскажет, что произошло со звездами сейчас.

Во время проекта Цыбульская, которая тогда еще не была замужем, жаловалась на разбитое сердце и искала утешение в Бодянском. Их роман перерос во что-то серьезное вне сцены, а не остался непродолжительным эпизодом в сценарии.

После победы звезды написали три песни и сняли клип с Аланом Бадоевым, но через год они перестали появляться на публике вместе. Позже певица рассказала, что их красивая история, наполненная любовью, успехом и славой, закончилась в мгновение ока.

Московский артист просто оставил дома записку и убежал в РФ без взрослого разговора. В сообщении говорилось: "Извини, я так больше не могу". Разрыв больно ударил по исполнительнице, но в конце концов она обрела свое счастье в непубличном браке.

Сейчас Оля Цыбульская стала популярнее, чем была в 2010-х. Она имеет много сольных песен и звездных дуэтов, стала желанной гостьей на многих шоу и уважаемым музыкальным экспертом.

Ее бывшего жизнь так не побаловала. О карьере Бодянского вообще ничего не известно. Однако за все годы разлуки Цыбульская несколько раз писала эксу.

Окончательную точку в их приятельских отношениях поставила полномасштабная война. В феврале 2022 года победитель "Фабрики" написал бывшей коллеге, но не захотел верить в ее ответ.

"Мы не общались вообще, возможно, раза 3 или 4 как-то списывались. И потом, когда началась война, он мне написал: "Оленька, как ты?", я говорю: "Саша, б**ть, у нас война, ты что, не видишь?" И он написал: "Это просто планета Венера от Меркурия, это изменение поясов, сейчас...". И я просто не выдержала: начала присылать фото происходящего статьи, выходившие о детях, которых спасают врачи и умерших, и все остальное, а он сказал: "Это тебе кажется, это пройдет". А потом через несколько дней было 8 марта, он мне пишет: "С 8 марта, киска", – вспомнила исполнительница

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