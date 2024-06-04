Как выглядит сегодня 10-летний Джейсон из Великобритании, ставший 'самым высоким ребенком мира' из-за редкой патологии роста. Фото

Джейсон – 10-летний мальчик из Великобритании, рост которого составляет 1 метр 90,5 сантиметров. Из-за гигантизма, редкого заболевания, возникающего вследствие образования небольшого нароста на гипофизе, вызывающего постоянное высвобождение гормона роста, он стал "самым высоким ребенком мира".

Такая особенность придает мальчику определенные преимущества, например, быть более искусным в футболе, ведь он может поднять ногу выше, чем его сверстники. Однако ему приходится ежедневно сталкиваться с постоянными "наблюдениями" со стороны прохожих и "осуждениями" от других родителей, пишет MailOnline.

В интервью для truly Джейсон рассказал, что не стесняется своего роста, несмотря на то, что он занесен в Книгу рекордов Гиннеса: "Мне это нравится, я горжусь тем, что я самый высокий ребенок в мире".

Из-за редкой патологии парень ест больше, чем среднестатистический взрослый, поэтому он весит около 136 килограммов. Его мама, Менди поделилась, что старается контролировать питание сына, чтобы не подчеркивать проблемные моменты.

Постоянное высвобождение гормона роста влияет на общее состояние Джейсона.

"Его здоровье, безусловно, со временем ухудшилось. При гигантизме вы растете не только снаружи, но и внутри, так что все ваши органы начнут увеличиваться – печень, сердце", – заметила Менди.

Большинство людей с подобной патологией доживают только до 40 лет. Однако мама мальчика надеется, что когда ее сыну исполнится 13-14 лет, им удастся провести операцию, во время которой врачи удалят нарост на гипофизе.

"При гигантизме чрезмерное количество гормона роста ускоряет рост мышц, костей и соединительной ткани. Это приводит к аномально увеличенной высоте, а также к определенным изменениям мягких тканей. Если их не лечить или не контролировать, некоторые люди с гигантизмом вырастают более двух метров в высоту", – рассказали врачи клиники Кливленда.

Друзья Джейсона называют его "нежным великаном", ведь мальчик имеет добрый и спокойный характер: "Он кажется очень скромным, и я не думаю, что он даже думает о том, что он гораздо больше всех остальных. Он просто нормальный ребенок в другом теле".

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