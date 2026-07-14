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Известного украинского певца, который сбежал за границу, обвинили в организации "теракта" в России: но есть нюанс

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
13,6 т.
Киевстонера обвинили в причастности к 'теракту' в РФ
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Федеральная служба безопасности России обвинила украинского рэпера и блогера Киевстонера (настоящее имя — Альберт Васильев), который после начала полномасштабной войны уехал за границу, в причастности к организации "теракта" в Подмосковье. По данным россиян, Служба безопасности Украины якобы планировала нанести удар FPV-дронами по одному из военно-промышленных комплексов, а артист выступил "координатором" атаки.

Соответствующая информация распространяется в российских медиа. Отмечается, что для "теракта", который сорвала ФСБ, якобы было подготовлено 35 беспилотников.

ФСБ обвинила рэпера в причастности к подготовке "теракта" в Подмосковье

Как отметили в спецслужбе, FPV-дроны ввозили на территорию РФ через Словакию и Польшу, спрятав их в партии испанской керамической плитки. Беспилотники, которые якобы настраивали в Киеве и были оснащены канадской системой управления, обнаружили в ангаре недалеко от военно-промышленного комплекса Подмосковья.

По словам представителей ФСБ, к подготовке "теракта" привлекли двух граждан Молдовы, а исполнителем должен был стать россиянин, ранее отбывавший тюремный срок. Последний уже был задержан сотрудниками спецслужбы. Еще один соучастник "атаки", который скрывал дроны под видом строительных материалов, открыл огонь по правоохранителям, в результате чего его ликвидировали.

Для подтверждения причастности к "теракту" Киевстонера ФСБ даже опубликовала фрагмент разговора рэпера с исполнителем атаки, где они якобы обсуждают план эвакуации. На записи слышны следующие слова: "Когда к нему сядут в машину, вот смотри, что надо сказать… Короче, я так понял, никто не сел. Сейчас пацанам скажу, они там бабок дали… Походу, полчаса ждем и разъезжаемся. Бред какой-то".

Однако в этих обвинениях в адрес Киевстонера есть нюанс. Судя по социальным сетям рэпера, который не слишком славится своим патриотизмом, в настоящее время он находится в Польше, что ставит под сомнение его способность собирать данные для удара по объекту в России.

Киевстонер сейчас находится в Польше

Что известно об Альберте Васильеве

Альберт Васильев родился в 1991 году в Киеве. Получать образование он отправился в США, где постепенно начал заниматься блогерской деятельностью, взяв за основу контента ироничные скетчи и монологи. Прожив более пяти лет за границей, Киевстонер вернулся в Украину. Здесь он основал проект "Грибы", а позже начал сольную карьеру и нередко становился гостем различных украинских шоу.

После 24 февраля 2022 года рэпер решил бежать за границу. Там он время от времени дает интервью, в частности, не чурается общаться с россиянами. В прошлом году в разговоре с Юрием Дудем рэпер заговорил о "отсутствии свободы слова" в Украине, "коррупции", более того, высказал "экспертное" мнение о необходимости изменить систему мобилизации. Киевстонер назвал работу ТЦК "беспределом" и заявил, что властям следует найти другой подход, чтобы мужчины сами шли воевать. В качестве "удачного" примера мобилизационного процесса он привел опыт РФ.

Киевстонер рассказал Дудю о "проблемах" в Украине

Как ранее писал OBOZ.UA, после выезда за границу Киевстонер открыто заявлял, что не планирует переходить на украинский. По словам блогера, ему удобно говорить на языке страны-агрессора, и он не собирается ни под кого подстраиваться.

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