Известного украинского певца, который сбежал за границу, обвинили в организации "теракта" в России: но есть нюанс

Федеральная служба безопасности России обвинила украинского рэпера и блогера Киевстонера (настоящее имя — Альберт Васильев), который после начала полномасштабной войны уехал за границу, в причастности к организации "теракта" в Подмосковье. По данным россиян, Служба безопасности Украины якобы планировала нанести удар FPV-дронами по одному из военно-промышленных комплексов, а артист выступил "координатором" атаки.

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Соответствующая информация распространяется в российских медиа. Отмечается, что для "теракта", который сорвала ФСБ, якобы было подготовлено 35 беспилотников.

Как отметили в спецслужбе, FPV-дроны ввозили на территорию РФ через Словакию и Польшу, спрятав их в партии испанской керамической плитки. Беспилотники, которые якобы настраивали в Киеве и были оснащены канадской системой управления, обнаружили в ангаре недалеко от военно-промышленного комплекса Подмосковья.

По словам представителей ФСБ, к подготовке "теракта" привлекли двух граждан Молдовы, а исполнителем должен был стать россиянин, ранее отбывавший тюремный срок. Последний уже был задержан сотрудниками спецслужбы. Еще один соучастник "атаки", который скрывал дроны под видом строительных материалов, открыл огонь по правоохранителям, в результате чего его ликвидировали.

Для подтверждения причастности к "теракту" Киевстонера ФСБ даже опубликовала фрагмент разговора рэпера с исполнителем атаки, где они якобы обсуждают план эвакуации. На записи слышны следующие слова: "Когда к нему сядут в машину, вот смотри, что надо сказать… Короче, я так понял, никто не сел. Сейчас пацанам скажу, они там бабок дали… Походу, полчаса ждем и разъезжаемся. Бред какой-то".

Однако в этих обвинениях в адрес Киевстонера есть нюанс. Судя по социальным сетям рэпера, который не слишком славится своим патриотизмом, в настоящее время он находится в Польше, что ставит под сомнение его способность собирать данные для удара по объекту в России.

Что известно об Альберте Васильеве

Альберт Васильев родился в 1991 году в Киеве. Получать образование он отправился в США, где постепенно начал заниматься блогерской деятельностью, взяв за основу контента ироничные скетчи и монологи. Прожив более пяти лет за границей, Киевстонер вернулся в Украину. Здесь он основал проект "Грибы", а позже начал сольную карьеру и нередко становился гостем различных украинских шоу.

После 24 февраля 2022 года рэпер решил бежать за границу. Там он время от времени дает интервью, в частности, не чурается общаться с россиянами. В прошлом году в разговоре с Юрием Дудем рэпер заговорил о "отсутствии свободы слова" в Украине, "коррупции", более того, высказал "экспертное" мнение о необходимости изменить систему мобилизации. Киевстонер назвал работу ТЦК "беспределом" и заявил, что властям следует найти другой подход, чтобы мужчины сами шли воевать. В качестве "удачного" примера мобилизационного процесса он привел опыт РФ.

Как ранее писал OBOZ.UA, после выезда за границу Киевстонер открыто заявлял, что не планирует переходить на украинский. По словам блогера, ему удобно говорить на языке страны-агрессора, и он не собирается ни под кого подстраиваться.

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