'Делайте как русские': Киевстонер поплакался Дудю на жизнь в Украине и выдал 'гениальную' идею, как мотивировать мужчин воевать

Украинский рэпер и блогер Киевстонер (настоящее имя – Альберт Васильев), который еще несколько лет назад светился то в Москве на шоу Басты, то в Киеве на концертах, снова отличился. На этот раз – в интервью российскому журналисту Юрию Дудю, где артист, который выехал за границу еще в 2022-м, рассказал о "страшных проблемах" Украины и поделился собственным видением того, как должна происходить мобилизация.

Несмотря на то, что ранее Киевстонер называл себя патриотом, теперь он сетует на "репрессии ТЦК", "коррупцию", хотя сам ее поддерживает и даже не скрывает, и "отсутствие свободы слова". А самое печальное – позволил себе выдать фразу "делайте как русские", утверждая, что украинцев надо "мотивировать" на войну методами страны-агрессора.

Сейчас рэпер-предатель находится в Братиславе, Словакия, в Украину ни ногой не планирует возвращаться. Как ему удалось покинуть территорию Родины – можно гадать и предполагать.

Что наговорил Киевстонер у Дудя

О мобилизации

Отдельным блоком Киевстонер решил "порассуждать" о мобилизации в Украине. Он назвал работу ТЦК "беззаконием" и рассказал, что видит в действиях военкоматов только принуждение и насилие. Мол, власть якобы должна была бы найти "другой подход", чтобы мужчины добровольно шли на фронт. Однако сам ничего предложить не смог.

И тут он достает из кармана свою "гениальную идею": брать пример с России. Там, по его словам, мобилизацию превратили в "массовое движение", и люди сами горят желанием воевать.

Цитируя рэпера: "Как бы это грустно и непорядочно не звучало, но делайте, как русские, – мотивируйте деньгами. Допустим, возьмем какую-то глушь, у мужчины зарплата две тысячи рублей. Ему предлагают 250 000 рублей. И плюс, если ты умрешь, то еще какие-то деньги. Это супермотивация, да. И мужичку "капают" на ухо: а что ты "в натуре" тут сидишь? Иди, прояви себя. Мы хоть денег заработаем, хоть денег увидим. Месяц, два, три побыл – полмиллиона рублей привалило".

Очевидно, что Киевстонер сознательно игнорирует также факт: в России мужчин отлавливают на улицах, отправляют на фронт без подготовки и хоронят тысячами в братских могилах. Все это – "ради новой иномарочки в семью". Но для него – это почему-то "модель для подражания".

Об Украине и свободе слова

Он позволил себе обвинять Украину в том, что здесь "нет свободы слова". Мол, любое его "мнение" (большинство "мыслей" рэпера соответствуют российской пропагандистской методичке) становится поводом для "атаки" в сети, а у него самого появились "враги". По словам Киевстонера, именно поэтому он чувствует себя в Украине "зажатым", и больше симпатизирует Москве, где, как он утверждает, было проще жить и творить.

Получается, что для него свобода слова – это возможность повторять кремлевские методички и еще и требовать, чтобы общество благодарило его за это. Этот нарратив напрямую совпадает с тезисами российской пропаганды о "притеснениях" и "цензуре" в Украине.

О Владимире Зеленском и власти

Не обошлось и без критики президента Украины. Киевстонер признал, что в начале полномасштабной войны поддерживал Владимира Зеленского, но теперь, по его словам, "все изменилось". Он категорически заявил: "Мне он никогда не будет импонировать ни как политик, ни как президент. Тогда все только начиналось, вся Украина была сплоченная. Но когда начали понимать, что там воруют и беспорядок, открываются глаза".

А еще добавил, что, по его мнению, "все можно было сделать так, чтобы войны не было". Каким способом – не сказал. Поэтому можно предположить, что это очередное пустое заявление, прозвучавшее из его уст.

Такие утверждения звучат как минимум цинично, ведь их озвучивает человек, который прекрасно видит – именно Россия начала полномасштабное вторжение, а не Украина. Рэпер удобно перекладывает ответственность на украинскую власть. Такими словами он фактически повторяет кремлевские тезисы о "виноватом Киеве", который якобы "спровоцировал войну".

О Путине

Интересно, что даже когда речь зашла о российском диктаторе, Киевстонер умудрился остаться "посередине". Он заявил, что Путина "ненавидит", но одновременно начал демонстрировать жалость к россиянам.

"Это плохая позиция? Я переживаю за людей, которые там живут. Не просто за знакомых, а реально за людей. И я не могу молчать. Я это не делаю, чтобы разделить кого-то или потому, что мне из Кремля бабки занесли", – отметил артист.

О российских артистах

Киевстонер также открыто назвал своими "братьями" российских звезд – Максима Галкина и Басту, а Настю Ивлееву, которая даже ездила на оккупированные территории, он поддержал без всяких оговорок.

"Это (Галкин. – Ред.) мой брат. Я смело могу сказать: ты смотришь на этих людей (Галкина и Басту – Ред.) и понимаешь, что таких больше никогда не встретишь. Каждый из них эрудирован по-своему и вызывает приятные эмоции. Ты гордишься, что знаешь этих людей", – оправдывался он.

В то же время украинскую журналистку Рамину он резко раскритиковал и даже обиделся на нее после того, как она публично напомнила ему о его конфликте с военным.

О границах Украины

Кульминацией интервью стало заявление Киевстонера о территориальной целостности нашего государства. Он откровенно заявил, что не верит в возвращение Украины к границам 1991 года.

"Я просто не знаю, я не вижу того... Я хотел бы, чтобы перестали умирать люди. Гражданские, военные. Как это произойдет... Это сейчас тоже, вы не подумайте, что я там хочу, чтобы оно остановилось и осталось как есть. Нет. Но я хочу, чтобы люди перестали умирать для лучших условий, для нас. Чтобы мы могли не то чтобы сохранить то, что есть. Если есть возможность там то, что оккупировано было до войны, – вернуть, конечно же, это хотелось. Но это, братан, фантастика", – сказал он в разговоре с Дудем.

В завершение, Киевстонер, который сам выехал за границу, заявил, что он "не сидит на двух стульях", а просто "хочет, чтобы люди перестали умирать" с обеих сторон, и что он "переживает за людей", которые живут в Украине.

Ранее OBOZ.UA писал, что Киевстонер, который выехал из Украины после 24 февраля, "подколол" ведущего из-за украинского языка. Как объяснил интернет-деятель, ему удобно разговаривать на языке страны-агрессора и он не собирается ни под кого подстраиваться.

