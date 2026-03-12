Известная певица и ведущая Lida Lee впервые прокомментировала слитое 'пьяное' видео и рассказала о своей алкозависимости

Украинская певица Лидия Скорубская, более известная аудитории под сценическим псевдонимом Lida Lee, впервые высказалась о сенсационном видео 2024 года, где ее сняли сильно пьяной в одном из заведений. Как призналась артистка, в тот период она имела серьезную зависимость от алкоголя, ведь пыталась "утопить" в нем все свои проблемы. Однако, когда ролик увидели родные ведущей, а в сети начали заявлять, что ей не удастся выбраться из этого состояния, она начала бороться с проблемой.

Исполнительница не стала скрывать, что, взявшись за рюмку, едва не разрушила все свои мечты. О неприятном жизненном опыте она рассказала в своем YouTube-проекте "Що ДаLee?".

"В моей жизни был период, когда бокал вина перерос в нечто большее. Я вышла из отношений, в которых была очень долго. У меня не было работы. Война, которая просто обнажила все, от чего я так долго убегала, и у меня было впечатление, что я всех подвела, что не справилась. Что на меня возложили очень много надежд, а я их не оправдала", – поделилась певица.

По словам Lida Lee, она всегда усердно боролась за свое место под солнцем и пыталась кому-то что-то доказать. Исполнительница была готова хвататься фактически за все проекты, однако в какой-то момент поняла, что таким образом просто "убегает от себя".

"Я боялась быть один на один с собой. Мне казалось, что все. Потому что бутылка для меня – это равно дно, которое я пробиваю. Для меня это была слабость. Самое ужасное для меня было признать, что я слабая. Потому что я всю жизнь была сильная", – отметила артистка.

В конце концов алкозависимость обернулась для Lida Lee очень травматичным опытом. В сети завирусилось видео, где она выпивала в одном из баров и все время просила принести еще один напиток. Ролик увидело ближайшее окружение знаменитости и родители, что все же заставило ее опомниться.

"Это видео стало для меня тем самым катализатором, когда ты получаешь комментарии: "Все, эта уже на дне и никогда из этого не выйдет". Сначала хотелось идти на вторую волну, потому что ты только признал этот момент и понимаешь, что с этим нужно что-то делать. И все так совпало, что меня это еще больше надломило. Но со временем это стало для меня мотивацией: "Нет, это не конец. И это не дно". Я пошла на первый сеанс к психологу", – рассказала певица.

Стоит отметить, что через несколько месяцев после того, как Lida Lee увидели пьяной на баре, блогеру Богдану Беспалову "слили" еще одну запись, где артистка уже находилась в реабилитационном центре по борьбе с алкогольными зависимостями. Ролик интернет-деятелю прислал человек из близкого окружения артистки, что стало для нее очередным болезненным ударом.

