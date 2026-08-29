Известная киноэксперт назвала шесть самых ярких актеров украинского кино: среди них – звезда, которая может сыграть все

Эксперт украинской киноиндустрии и генеральный директор Одесского международного кинофестиваля Анна Мачух назвала украинских актеров, которых считает одними из самых ярких и талантливых представителей современного кино. Среди них – как уже признанные звезды, так и актеры, у которых, по ее мнению, большое будущее.

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О них Мачух рассказала в интервью OBOZ.UA. В этом списке – Александр Рудинский, Анастасия Пустовит, Марина Кошкина, Ирма Витовская, Владимир Кравчук и Анастасия Карпенко.

Среди актеров-мужчин киноэксперт в первую очередь отметила Александра Рудинского, назвав его одним из тех, кто сразу привлекает внимание своей игрой: "Мне очень импонирует Саша Рудинский – среди мужчин я точно назвала бы его".

В то же время она особенно высоко оценила Анастасию Пустовит, которую считает чрезвычайно талантливой актрисой. В частности, Анна Мачух призналась, что в восторге от ее работы в сериале "Тихая Нава". "Была в восторге от работы Насти Пустовит в этом сериале. Считаю ее мегаталантливой актрисой", – отметила эксперт.

К числу самых интересных украинских актрис она также отнесла актрису Театра Франко Марину Кошкину, которая, по ее мнению, убедительно работает и в кино, и на театральной сцене.

Особое место в списке Мачух занимает Ирма Витовская. Она называет ее актрисой высочайшего уровня и особо отмечает ее способность полностью перевоплощаться: "Конечно, Ирма Витовская – это топ-в-топ. Она может сыграть абсолютно любую роль. У нее нет какого-то одного типажа. Есть актеры, которых мы привыкли видеть в определенном амплуа. Например, Кошкина – скорее драматическая актриса. А Ирма может сыграть и драму, и комедию, молодую женщину, старую бабушку – как в "Браме". Она абсолютно разноплановая. И таких актеров у нас, мне кажется, немного".

Среди актеров, за которыми она советует внимательно следить, – Владимир Кравчук. Мачух говорит, что ее очень заинтересовала его работа в фильме "Ты – Космос", после которого, по ее мнению, у актера открываются большие перспективы. "Мне кажется, у него огромный актерский потенциал", – подчеркнула она.

Кроме того, Мачух включила в свой список Анастасию Карпенко, особо отметив ее роли в фильмах "Как там Катя?" и "Перевозчица".

Ранее OBOZ.UA писал, что телеведущий Тимур Мирошниченко назвал четверку топовых украинских артистов, которые могли бы во второй раз покорить "Евровидение".

Полное интервьюс Анной Мачух читайте на OBOZ.UA здесь.

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