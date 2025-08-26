'Измена – это супер': солист группы 'Авиатор', которого называют 'ловеласом', ошеломил размышлениями об отношениях

Украинский певец и участник группы "Авиатор" Андрей Сторож, которого товарищи называют "ловеласом", поделился, что в его жизни была несчастливая история любви. Четыре года исполнитель встречался с девушкой, однако, когда переехал учиться в Киев, оказалось, что она закрутила роман с другим. Узнать о таком поступке избранницы артисту было довольно неприятно, однако он до сих пор не считает, что измена это что-то плохое.

Более того, как заметил знаменитость, он сам может быть неверным своей партнерше, если чувствует, что между ними появляется холод. Размышлениями об отношениях он поделился в интервью Славе Демину.

"Была осознанная любовь, когда мне было 19 лет. Все почти шло к свадьбе. Но я захотел поступить в Киев. Она меня настолько поддерживала, что говорила: "Я тоже пойду с тобой". Получилось так, что я поступил, а девушка нет. Полгода между нами отсутствовала коммуникация, потому что я учился в Киеве, а она в Тернополе. Мы были "на телефоне". Я приехал к ней на день рождения зимой, мы классно провели время. Когда я вернулся в Киев, она решилась сказать, что у нее есть парень уже как полгода. Я говорю: "Желаю счастья, здоровья, много детишек. Приглашай на свадьбу". Она такая: "В каком смысле? Ты не будешь решать эту проблему?". Я сказал, что нет. Пошел в ближайший гастроном, налил себе рюмку, выпил, попрощался с человеком и пошел дальше", – рассказал артист.

Как вспомнил Андрей Сторож, тогда у него внутри происходил настоящий "армагеддон", однако в конце концов, благодаря воспитанию родителей, он смог пережить разрыв. Кроме того, он даже сохранил с бывшей дружеские отношения.

"Для меня измена это не плохо, это супер. Тебе изменил человек – поблагодари. Все, этого человека больше не будет в твоей жизни. Он показал себя настоящего", – высказался исполнитель.

По словам Андрея Сторожа, в его жизни были такие ситуации, когда он сам изменял любимым. Певец считает, что строя хорошие отношения, партнеры должны договариваться об определенных паттернах поведения. Если его избранница нарушит эти схемы, он может быть неверным.

"Когда меня ставили на второй план, я уже тогда изменял. Мы сидели, говорили, плакали, но выводы не были сделаны. Банальный пример: я могу позвонить человеку, а он не берет трубку час, два, три. Говорит, что была занята. Я прошу, чтобы в следующий раз мне отписывала или звонила, потому что я волнуюсь. Но так же происходит второй и третий раз. Я понимаю, что человеку на меня наплевать. Значит и я могу забить. Был у меня другой случай, когда у нас не было интима два месяца и я говорю: "Я пойду изменю". Она отвечает, что у меня проблемы, голова болит, еще что-то. Не чувствовалось любви", – поделился певец.

И все же, как отметил солист коллектива "Авиатор", он может назвать себя семейным человеком. Он видел пример хороших отношений у своих родителей и хочет построить такую же романтическую историю.

"Мне знакомые почему-то говорят, что я ловелас в шоу-бизнесе. Но я настолько семейный человек, я вырос в тех золотых стандартах семьи и хочу таких отношений. Но все что-то не так. Я всегда за долгосрочные отношения. Если я их строю, то прошу партнершу, давай уважать и слушать друг друга. Я полностью растворяюсь в девушке, в ее проблемах, а она в моих", – отметил артист.

