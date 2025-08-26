Больше не друзья: участники 'Авиатора' рассекретили неожиданную причину, почему из группы ушел Игорь Воевуцкий

Участники украинской группы "Авиатор" Андрей Сторож и Дмитрий Тодорюк раскрыли, почему коллектив покинул их коллега Игорь Воевуцкий. По словам исполнителей, долгое время у них возникали серьезные конфликты относительно бизнеса, а последней каплей в сотрудничестве стало то, что их экс-партнер не отдал долги.

Об этом артисты рассказали в интервью Славе Демину. Стоит отметить, что после того, как Воевуцкий ушел из группы, больше не поддерживает связь со Сторожем. Оба музыканта считают, что это к лучшему.

"Так лучше нам обоим. Он так сказал, и я так знаю. Есть на это причины. Были конфликты на фоне бизнеса, определенные недоразумения. Наверное, для меня дружба это немножко другое. И в дружбе, и в бизнесе важно слышать друг друга. К сожалению, этого не произошло. Мы перестали просто работать, но, конечно, я руку подам, и мы пообщаемся. Я рад за него, что он сейчас защищает нашу страну, и с уважением только к нему отношусь", – отметил Андрей Сторож.

Известно, что когда Игорь Воевуцкий был участником коллектива, он взял на себя и обязанности менеджера. Со своей стороны Андрей Сторож и Дмитрий Тодорюк больше отвечали за музыку. Исполнители отметили, что все роли в "Авиаторе" были разделены поровну, однако стать хорошими бизнес-партнерами им не удалось.

"В работе мы не сходимся, но как человек он (Игорь Воевуцкий. – Ред.) классный. В работе это недосказанность, игра за кулисами. Еще один момент касается финансов. Я считаю, что дружба – это тогда, когда человек тебя выручает. Вот есть беда, или еще какие-то проблемы. Я скажу, что это о долгах. Не буду сильно растягивать. Это просто были небольшие долги, на которые я закрывал долгое время глаза, а потом сказал, что уже ничего не жду, но на этом наша дружба закончится. Я даже не знал, что он взял долг. Он поставил перед фактом. После этого поступка я просто не понял Игоря и отпустил", – поделился Сторож.

Группа "Авиатор" была основана в 2005 году в Киеве Дмитрием Тодорюком и Игорем Воевуцким. Позже к коллективу присоединился Андрей Сторож. В мае 2005-го артисты выпустили свой первый музыкальный альбом "В эфире". В первый же день слушатели раскупили 50 тысяч экземпляров. После этого участники группы активно развивали творчество и увеличивали базу фанатов. Новая эра "Авиатора" началась в 2018 году, когда группу покинул Игорь Воевуцкий.

