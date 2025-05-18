'Слабый человек': телеведущий раскрыл главную черту характера Ани Лорак, из-за которой она продалась России

Телеведущий, музыкальный продюсер и один из самых известных голосов украинского шоу-бизнеса Павел Шилько (DJ Pasha) высказался об артистке Ани Лорак, которая с началом войны 2014 года постепенно потеряла благосклонность украинской публики из-за отсутствия четкой позиции и дальнейшей карьеры в России.

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В интервью медиа BLIK Шилько вспомнил о своем сотрудничестве с Лорак в 2010-х годах, когда работал над постановкой ее юбилейного шоу, и поделился личными впечатлениями не только как специалист, а как человек, который знал артистку ближе других.

"В году 2015 или 2016, когда на нее были первые наезды за позицию, она не имела хорошего менеджера для правильной коммуникации. Сама по себе она человек очень хороший. Очень любила Украину и гордилась тем, что представляла наше государство на Евровидении. Но на нее очень легко повлиять", – заявил телеведущий.

По словам Павла Шилько, Лорак испугалась волны критики, которую на нее направили украинцы, возмущенные ее молчанием на фоне агрессии со стороны РФ. В тот момент, убежден он, инициативу перехватила российская сторона, которая начала активно влиять на певицу, предлагая ей поддержку, ресурсы и публичное пространство.

"Вот тогда, во время тех наездов по поводу позиции, человек испугался критики украинцев. Тогда россияне перехватили инициативу и начали на нее влиять по-своему. Вот и все", – лаконично подытожил он.

Когда журналист напомнил, что Ани Лорак – взрослая женщина, которая могла бы сформировать собственную позицию, особенно в условиях открытой информации, Павел Шилько ответил без дипломатии: "Не судите всех по себе. Вот такой она слабый человек. Так бывает. С одной стороны очень талантливая артистка, а с другой – слабая, как личность".

Ранее OBOZ.UA писал, что экс-супруг Ани Лорак назвал истинную причину, почему предательница замалчивает войну в родной Украине. Певица уже давно проживает в России и все это время молчит о войне, которая длится уже 11 лет против ее Родины.

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