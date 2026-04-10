Иванка Трамп расплакалась во время интервью, рассказывая о семейных трагедиях, которые повлияли на ее психическое здоровье

Дочь президента США Дональда Трампа – Иванка Трамп – не смогла сдержать слез во время интервью, рассказывая о череде семейных трагедий, что произошли одна за другой. После того, как бизнесвумен покинула Вашингтон, ее муж Джаред Кушер перенес серьезную операцию и в тот же период она потеряла маму Ивану Трамп, что негативно повлияло на ее психическое здоровье.

Чтобы адаптироваться к кардинальным изменениям в жизни и преодолеть все испытания, дочь американского лидера даже начала терапию с психотерапевтом. Об этом она рассказала в подкасте The Diary of a CEO.

"Мне нужна была помощь. Мы только что покинули Вашингтон, в нашей жизни не было стабильности. У Джареда во второй раз диагностировали рак щитовидной железы, а потом умерла моя мама", – эмоционально поделилась бизнесвумен.

Джареду Кушеру диагностировали рак щитовидной железы в 2019 году. Тогда ему сделали первую операцию по удалению опухоли, а в 2022-м провели аналогичное хирургическое вмешательство. Серьезные проблемы со здоровьем мужа отразились на самочувствии Иванки Трамп, однако еще более сильным ударом стала смерть мамы. 14 июля 2022 года Ивана Трамп отошла в вечность в результате несчастного случая – упала с лестницы своего таунхауса и получила много "тупых травм" туловища.

Как поделилась Иванка Трамп, мама была очень важным человеком в ее жизни. Ивана Трамп научила дочь ответственно подходить к любому делу и вкладывать в работу важные смыслы. Когда женщины не стало, бизнесвумен осталась с разбитым сердцем.

Вспомнила Иванка Трамп и жуткий момент из 2024 года, когда могла потерять еще и отца. Во время предвыборного выступления в Пенсильвании в Дональда Трампа выстрелили из толпы, а одна из пуль повредила его ухо. Иванка Трамп находилась вместе с детьми в гольф-клубе Trump National в Нью-Джерси и увидела ужасный момент по телевидению.

"Я была шокирована, напугана и хотела защитить своих детей, но в то же время не верила, что с ним случилось худшее. То, что он сегодня с нами, что он не умер, что мой отец жив – это необычайное благословение для меня, как для его дочери", – рассказала Иванка Трамп.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему Мелания Трамп рассорилась с Иванкой и какое прозвище первая леди дала падчерице.

