Иванка Трамп, Кинга Дуда и не только: как выглядят и одеваются дочери президентов. Фото

Внимание СМИ часто приковано к стилю первых леди. Хоть и гардероб их дочерей не менее (часом – более) интересен. В отличие от мам, эти девушки не должны соблюдать строгий дресс-код, и могут позволить себе больше в экспериментах с фасонами.

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Итак, как одеваются дочери действующих и экс-президентов разных стран – рассказываем в материале OBOZ.UA. Некоторые из них далеки от политики, и успевают следить за модными тенденциями.

1. Кинга Дуда

28-летняя дочь президента Польши Анджея Дуды, Кинга Дуда, в 2019-м работала в юридической фирме "Maruta Wachta" и в Европейском парламенте, а в 2020-м попробовала свои силы в должности советницы по социальным вопросам президента Польши. Сейчас она полностью сосредоточилась на юридической сфере. Как насчет ее стиля? Кинга в большинстве своем носит элегантные миди и макси-платья, монохромные брючные костюмы полуприталенного кроя, а также блузы, водолазки, тренчи и другие базовые вещи.

2. Эшли Байден

42-летняя социальная работница и модельер Эшли Байден – дочь 46-го президента США Джо Байдена. Она в 2017-м основала модную компанию Livelihood, которая сотрудничает с онлайн-магазином Gilt Groupe для сбора средств на общественные программы, направленные на устранение неравенства доходов в Соединенных Штатах. Эшли любит носить вещи в официально-деловом стиле, но и не прочь иногда побаловать себя дерзкими кожаными нарядами или женственными фасонами (мини прямого кроя и силуэтными макси-платьями).

3. Сюмейе Эрдоган

Дочь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Сюмейе Эрдоган Байрактар, в 2013-м была одной из главных советниц своего отца, который в то время был премьер-министром. Сейчас 38-летняя женщина – турецкая бизнес-леди и активистка. Она носит платки, брючные костюмы, твидовые пиджаки и закрытые шелковые платья в черных, белых, бордовых, золотых и синих красках, украшенные драгоценными камнями или вышивкой.

4. Иванка Трамп

Мы не могли не вспомнить об американской 42-летней фотомодели и писательнице Иванке Трамп, дочери скандально известного 45-го президента США Дональда Трампа. Она занимается бизнесом, пишет книги, а еще, как и ее мама Мелания Трамп, имеет отличный вкус в одежде. Основу ее гардероба составляют рубашки, юбки-карандаш, брючные костюмы, силуэтные платья и элегантные блузки.

5. Малия Энн Обама

25-летняя кинорежиссер Малия Энн Обама, дочь 44-го президента США Барака Обамы, никогда не была поклонницей изысканных платьев и женских костюмов с туфлями-лодочками. Ее фавориты – кроссовки, кеды, джинсы, свитшоты, бомберы, пальто прямого кроя, мини-платья и короткие юбки, а также одежда oversize. Настоящая streetstyle-звезда!

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