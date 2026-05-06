'Испытания еще будут страшные'. 96-летняя Лина Костенко на презентации сделала пророчество о будущем Украины

В Киеве состоялась презентация нового поэтического сборника Лины Костенко "Вітер з Марса", во время которой 96-летняя писательница высказалась о войне и будущем Украины. Поэтесса заявила, что впереди страну ждут новые тяжелые испытания, несмотря на веру в ее будущее.

Соответствующее заявление она сделала, обращаясь к украинским военным, которые присутствовали на мероприятии, сообщает LB. По словам Костенко, именно они остаются главным основанием для веры в страну, несмотря на сложные прогнозы.

"Пока вы боретесь, я верю, что Украина будет такой, какой мы хотим ее видеть. Но испытания еще будут страшные", – сказала писательница.

Презентация книги состоялась при участии издательства А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, с которым сотрудничает поэтесса. В сборник "Вітер з Марса" вошли как уже известные тексты, так и новые стихи, написанные от периода Независимости до полномасштабной войны, в частности после 2022 года.

Название сборника поэтесса объяснила собственными ощущениями после прослушивания записи ветра с Марса. Она описала этот опыт как эмоционально тревожный и связанный с предчувствием угрозы.

"Я вам скажу, что это ощущение такое, как будто я побывала на Марсе. Это настолько зловеще, это настолько страшно, что мне подуло это по земле. Я почувствовала этот ветер, который может пройти по нам", – добавила Лина Васильевна.

Костенко также отметила, что подобные ощущения переживала еще в начале 1990-х годов, когда осознавала, что независимость Украины потребует высокой цены.

"Я не могу объяснить то ощущение, которое я пережила. Почувствовала угрозу в будущем. Я бы не хотела ее чувствовать, но..." – сказала писательница.

Отвечая на вопрос о завершении войны, Костенко не дала прямого прогноза, зато процитировала отрывок из своего романа "Берестечко", который отражает историческую сложность украинской судьбы: "...а еще скажи о судьбе Украины? / Казак сказал: / Я еще раз хочу умереть..."

Во время встречи писательница также подчеркнула, что ее вдохновляют украинские военные, в частности те, кто читает ее поэзию на фронте, и именно это придает ей мотивации работать дальше.

"Меня девушки военные вдохновляют. Илларион Павлюк (писатель и военнослужащий. – Ред.) вдохновляет. Иван Малкович (издатель и писатель. – Ред.) вдохновляет. Поскольку он всего придумал. Слушайте, это же надо сначала, на заре Независимости, создать детское издательство, чтобы детишек с детства воспитывать. А теперь и для взрослых книжки начал издавать, потому что детки выросли... Меня вдохновляют хорошие люди, и я абсолютно не терплю плохих людей. Причем говорят, что писателям легче писать отрицательные персонажи. Мне всегда легче писать хороших людей", – поделилась поэтесса.

