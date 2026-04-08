Вакарчук плакал: как прошла премьера 'самого дорогого' спектакля 'Маруся Чурай' и какой 'вердикт' вынесла Лина Костенко за сценой

В Ивано-Франковске состоялась премьера спектакля "Маруся Чурай" по мотивам одноименного произведения Лины Костенко, которую уже называют самой дорогой постановкой в истории местного театра. Над ней работала большая команда деятелей культури, а музыку к спектаклю создал Святослав Вакарчук, для которого это стало театральным дебютом.

Постановка вызвала сильные эмоции у зрителей и многоминутные овации, а сам музыкант не сдержал слез после просмотра. Об этом рассказали в ТСН.

Святослав Вакарчук написал к спектаклю музыку и присутствовал в зале во время премьеры. После завершения постановки он признался, что не смог сдержать эмоций. По его словам, спектакль зацепил его лично, в частности из-за совпадения с годовщиной смерти отца и сцену, где Маруся говорит о своем папе.

"Так случилось, что сегодня как раз 6-я годовщина смерти папы. Я, конечно, хотел бы, чтобы он увидел это. Но думаю, что он там где-то это тоже видит. И когда как раз была реплика Маруси о своем отце, меня зацепило не меньше, чем всех зрителей", – поделился Вакарчук.

В постановке звучит около десяти украинских песен, которые традиционно считаются народными, но на самом деле имеют авторство Маруси Чурай. За вокальную работу отвечала Наталья Половинка, которая также исполнила роль матери главной героини.

Оценку спектаклю дала и Лина Костенко. Хотя 96-летняя поэтесса не присутствовала в зале, она посмотрела фрагменты постановки и передала свой отзыв через письмо к писательнице Марии Матиос и телефонный разговор с командой актеров.

"Я сразу поняла, что речь шла не только о новом режиссерском видении, а о глубоко пережитом нашем настоящем времени. Пережитое, в частности, и через историческое время в моем произведении", – резюмировала Лина Костенко в письме.

Во время разговора Лина Костенко поблагодарила авторов постановки и поздравила их с успехом. В ответ режиссер Ростислав Держипильский выразил ей благодарность и отметил, что работал с ее текстами с детства.

Премьера состоялась в Ивано-Франковском драмтеатре и сопровождалась трудностями еще до начала. Исполнительница роли Маруси Чурай за несколько часов до выхода на сцену потеряла голос из-за переутомления и волнения. Начало спектакля пришлось отложить почти на час, однако театральному фониатору удалось восстановить голос актрисы, и она все же вышла к зрителям.

Режиссер Ростислав Держипильский предложил современное прочтение произведения: Маруся Чурай в спектакле предстает как популярная певица, которую судят за убийство любимого – военнослужащего ВСУ. Такой подход, по замыслу постановщика, актуализирует текст Лины Костенко, написанного о событиях XVII века, но созвучного с настоящим.

Спектакль стал самым дорогим в истории театра не только из-за масштаба постановки, но и благодаря техническим решениям. В центре зрительного зала установили условную тюремную камеру, где разворачивается часть действия. Использован живой оркестр, видеотрансляция с камер в режиме реального времени и специально снятые видеофрагменты режиссера Олеся Санина.

Ранее OBOZ.UA писал, что в театре "проклятие" спектакля "Макбет" едва не убило актера на глазах у зрителей. Прямо на сцене тяжелая металлическая конструкция едва не упала заслуженного артиста Украины Александра Рудинского, но тот успел вовремя отскочить.

