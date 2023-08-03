'Испуганный эльф' и 'ангел с грустными глазами': 5 моделей с необычными физическими данными. Фото

Внешность этих девушек "внеземная": ломает все шаблоны о канонах красоты и манит своим шармом. Они становятся звездами подиума и легко подписывают контракты с мировыми Домами моды. А в соцсетях вдохновляют других полюбить свою непохожесть на других.

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Узнайте в материале OBOZREVATEL, какие девушки покорили мир моды благодаря харизме и уникальным природным данным. Некоторым из них пришлось несладко в школьные годы.

1. Лаура О'Грэйди

Ирландская модель Лаура О'Грэйди родилась с baby face, большими глазами цвета моря и оттопыренными ушами. За это ее в детстве сверстники называли "испуганным эльфом". Из-за постоянных насмешек Лаура была неуверенной и замкнутой в себе. Так продолжалось до тех пор, пока ее особенности внешности не стали визитной карточкой. Девушка подросла и стала выкладывать свои фото в Instagram, чем привлекла внимание рекрутеров из мира моды, дизайнеров и модельеров. Теперь она получает многочисленные предложения от разных агентств, где считают сказочную внешность – даром природы, а не недостатком.

2. Эллисон Харвард

Американская модель, художница и актриса Эллисон Харвард всегда гордилась своими природными данными. Однажды она начала выкладывать в сеть собственные фото под ироническим ником Creepy Chan (Creepy – жуткий, Chan – тян, девочка) – и ее заметили. Пригласили принять участие в проекте "Топ-модель по-американски". Там Эллисон называли "белым ангелом с огромными грустными глазами". Так лаконично жюри описывали зауженное кукольное лицо модели, ее непропорционально большие глаза и хрупкое тело. После реалити-шоу Харвард подписала контракты с модельными агентствами, снялась для многих fashion-изданий и даже сыграла роль в фильме "Безумный" (Insensate).

3. Тин Гао

Студентка дизайна текстиля в Лондонском колледже моды Тин Гао родом из Шанхая. Она невысокого роста, имеет длинную шею, тонкие брови, словно нарисованные карандашом, сутулость, широко поставленные глаза и слабо выраженный подбородок. Однако это не помешало стать моделью для лондонского Anti-Agency. В интервью для Vogue девушка сказала: "Слово "анти" обычно используется в негативном смысле, но с точки зрения моды и моделинга оно бросает вызов нормам красоты и внешности".

4. Келли Миттендорф

Американскую фотомодель и PR-координатора Келли Миттендорф в СМИ прозвали "лицом модного максимализма". Девушка имеет узкий разрез глаз, едва заметные брови, маскулинные скулы и объемный лоб, из-за которого кажется, что она постоянно недовольна или чрезмерно серьезна. Но именно эта нестандартная красота помогла Келли покорить мир моды. Она долгое время сотрудничала с брендом Ralph Lauren, а сейчас снимается для Vogue и для лукбуков Erdem.

5. Ханна Габи Одиль

Бельгийка Ханна Габи Одиль никогда даже не мечтала дефилировать по подиумам и позировать для модных изданий. Думала, что это точно не для нее. Девушка родилась с мужским набором хромосом, но с женским фенотипом. Тогда же она подвергалась медицинским процедурам, связанным с интерсексуальными вариациями. Из-за этого Ханна имеет непропорциональное соотношение широкого лба и тонких черт лица.

Как-то Габи Одиль заметил во время рок-фестиваля Novarock fashion-инсайдер Том Ван Дорпе. Эта встреча изменила ее жизнь. Девушка подписала контракт с агентством Supreme Management, что в Нью-Йорке, и сейчас сотрудничает с самыми прибыльными компаниями в отрасли (с Mulberry, Balenciaga, Anna Sui, Vera Wang и DKNY Jeans).

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